PowerColor HD 5750 Go! Green referans modelden %21 daha az güç çekiyor

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Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen Radeon HD 5850 PCS+ modelini önümüzdeki günlerde satışa sunmaya hazırlanan PowerColor, ilk detaylarını geçtiğimiz ay açıkladığı Radeon HD 5750 Go! Green modelini gün ışığına çıkardı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper Pro GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Dört adet Bakır ısı borusu ve çok sayıda Alüminym yapraktan oluşan pasif soğutucusu ile sessiz çalışan ve bu açıdan özellikle medya bilgisayarlarını hedef alması bekleniyor. Adından da anlaşılabileceği üzere enerji verimliliği ön planda tutularak hazırlanan yeni modelde saat hızları referans değerlerde olmasına rağmen diğer modellere göre %21 oranında daha az güç tükettiği açıklandı.

Yüksek enerji verimliliği sunan dijital güç tasarımı sayesinde daha az enerji çeken kart yaratmayı başardıklarını belirten PowerColor, HD 5750 Go! Green modelinin daha az karbon salınımına sahip çevre dostu bir çözüm olduğuna dikkat çekiyor. Grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 4600MHz'de görev yapan ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 720x paralel işlem birimine sahip.

Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan PowerColor Radeon HD 5750 Go! Green modelinin Şubat ayında 100-120 Avro seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.