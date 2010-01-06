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PowerColor HD 5750 Go! Green referans modelden %21 daha az güç çekiyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor HD 5750 Go! Green referans modelden %21 daha az güç çekiyor
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Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen Radeon HD 5850 PCS+ modelini önümüzdeki günlerde satışa sunmaya hazırlanan PowerColor, ilk detaylarını geçtiğimiz ay açıkladığı Radeon HD 5750 Go! Green modelini gün ışığına çıkardı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper Pro GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Dört adet Bakır ısı borusu ve çok sayıda Alüminym yapraktan oluşan pasif soğutucusu ile sessiz çalışan ve bu açıdan özellikle medya bilgisayarlarını hedef alması bekleniyor. Adından da anlaşılabileceği üzere enerji verimliliği ön planda tutularak hazırlanan yeni modelde saat hızları referans değerlerde olmasına rağmen diğer modellere göre %21 oranında daha az güç tükettiği açıklandı.

Yüksek enerji verimliliği sunan dijital güç tasarımı sayesinde daha az enerji çeken kart yaratmayı başardıklarını belirten PowerColor, HD 5750 Go! Green modelinin daha az karbon salınımına sahip çevre dostu bir çözüm olduğuna dikkat çekiyor. Grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 4600MHz'de görev yapan ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 720x paralel işlem birimine sahip.

Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan PowerColor Radeon HD 5750 Go! Green modelinin Şubat ayında 100-120 Avro seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.


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gun 9 yıl
Bunun esas amacı fansız sunabilmek.
Çevreyi korumak olsa bu kadar metali hazırlamak yada özel tasarım kullanmak için harcanan enerji kartın hayatında tüketeceği ekstra enerjiden fazladır.
Burda esas pazarlama taktiği az enerji ile az ısı üretimi ve fansız 5750 hangisi diye sorulduğunda Powercolor Green var diye gösterilmesi.
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.: mds :. 9 yıl
vatandaş napsın elekt. faturaları el yakıyo,biraz tasarruflu olması iyidir.
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sendomi 9 yıl
zaten harcadığı enerji neydi ki süper olmuş,kartda 6pin güç girişi yok sanırım overclock yapmak isteyenler ne yapacak bu durumda
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IgorStravinsky 9 yıl
Yahu adamlar hakikaten bedavaya kullandırtıcaklar. Kart boştayken yokmuş gibi davranıyor galiba
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sadtneverdie 9 yıl
5750 zaten çok az güç harcıyordu %21 inince geriye birşey kalmıyor :D acaba pasif soğutmayla kaç derecede çalışıyor?
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memanet 9 yıl
kart güzele benziyo nvidia da çıkarsada kartlarını şu piyasa biraz canlansa artık fiyatlar düşsün diye nvidiayı bekliyorum bir taraftanda para biriktiriyorum :)
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barisdragon 9 yıl
şimdi biri çıkar buna bir de 120mm lik fan takarım der. Kartın yapılış amacı zaten fansız kullanmak.
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swrty 9 yıl
kart harika nvidia 3xx serileri cıkarıp inse fiyatları cok güzel olcek (:
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carloska 9 yıl
fiyatlar makul seviyeye gelsede alsak... 5xxx serisinin fiyatları hala yüksek
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genelkurmay89 9 yıl
şimdiki ekran kartlarının eskilere nazaran çok büyük oranlarda enerji tasarrufu sağlamaları çok güzel bir gelişme insanoğlu yavaş yavaş dünyayı korumayı öğreniyor ne mutlu
...

@carloska sana katılıyorum fakat yeni piyasaya çıkan bir ürün ve nvidia tarafından da bir ürün çıkartılmadığı için fiyatlar normalin biraz üstünde fakat bu sonsuza kadar böyle sürecek değil
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