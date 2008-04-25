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PowerColor, Radeon HD 3650 AGP modelini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
6,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi cephesinden AGP platformuna destek gelmeye devam ediyor. Sapphire'den sonra firmanın bir diğer önemli partneri olan PowerColor da HD 3650 AGP tabanlı yeni grafik kartının anons etti. 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan RV635 gpu'sunu esas alan ekran kartı 128-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 120 adet paralel işlem birimi ile donatılmış durumda. DirectX 10.1 desteği de sunabilen PowerColor'ın yeni modeli ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Tek slot tasarıma ve aktif soğutmaya sahip olan ekran kartı üzerinde 512MB DDR2 bellek yer alıyor. 725MHz gpu ve 1000MHz bellek saat hızlarına sahip olan yeni model üzerinde çift DVI ve HDTV destekli tv çıkışı da yer alıyor. Özellikle HTPC olarak bilinen çoklu ortam bilgisayarlarında kullanılması beklenen ürünün kısa süre içerisinde kullanıma sunulması beklenirken fiyatının 70 Avro seviyesinde olması bekleniyor.
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Confusion 11 yıl
ATI, agp de tek başına kalınca aç gözlülk monopolist düzenin herşeyinden faydalanmak istiyor...

gpu sundan ramine üretim maliyetleri düşük ama fiyat tavan
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max975 11 yıl

Orjinalden alıntı: Confusion

ATI, agp de tek başına kalınca aç gözlülk monopolist düzenin herşeyinden faydalanmak istiyor...

gpu sundan ramine üretim maliyetleri düşük ama fiyat tavan


artık agp si olanlar düşünsün bu kart alınır mı?
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