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PowerColor, Radeon HD 5770 PCS++ modelini hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor, Radeon HD 5770 PCS++ modelini hazırlıyor
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Aynı anda 5 monitör desteği sunan Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition modeliyle gündemde olan PowerColor, fabrika çıkışı hız aşırtmalı yeni bir Radeon HD 5770 modeli üzerinde çalışıyor. Firma tarafından Radeon HD 5770 PCS++ olarak isimlendirilen DirectX 11 destekli ekran kartı, yeniden tasarlanmış baskılı devre kullanımı ve daha yüksek hız aşırtma başarımı için düşünülen özel VRM tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Baskılı devre seçiminde, referans modelden farklı olarak Radeon HD 5750 Go! Green serisinde de kullandığı özelleştirilmiş PCB'yi tercih eden PowerColor, soğutucu olaraksa Arctic Cooling çözümü kullanıyor aynı zamanda bellek modüllerini de pasif ısı dağıtıcıları ile destekliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sundan güç alan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 800x paralel işlem birimine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geleceği açıklanan PowerColor Radeon HD 5770 PCS++ modelinde, grafik işlem birimi 875MHz'de, bellekler ise 4900MHz'de görev yapıyor. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan yeni model, Unified Video Decoder teknolojisi sayesinde, 1080p videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan Radeon HD 5770 PCS++ modelinin PowerColor tarafından 180-190$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

PowerColor, Radeon HD 5770 PCS++ modelini hazırlıyor
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sabotaj1023 9 yıl
4770'den sonra 5770 alınacak demektir.
X770 serileri hep iyi olyor nedense.
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Fiyat çok yüksek. Ferminin orta seviyesini dört gözle bekliyorum. Kuzu kuzu düşürecekler fiyatları.
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Batuist 9 yıl
benimki standart model daha yüksek hızda çalıştırıyorum..
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ocz 9 yıl
Eminimde Satışları İyi OlacakTır Ama Fazla Duyulmayan Marka Çevredekilere Powercolor Öneriyorum Saphire gibi 20 30 mhz artısla 100 $ Bindirmiyor Hd 4890 aldırdım qecende birine cünkü parasının hakkını veriyor ..
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Tolgá 9 yıl
kart çok kısa ve kısa olması güzel kasası küçük olanlar için
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Reanimate 9 yıl
5830 yerine 192 bit çıkarsalardı bu kartın.
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ymetin 9 yıl
5830 a alternatif olur belki
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carloska 9 yıl
özel soğutmalı ve hız aşırtmalı modellere fazladan para vermeyi anlamadım bi türlü... zaten onca para veriyoruz neden extradan para verelim...500 küsür liraya 5850 almışım üstüne 100 lira daha verip daha iyi soğutanı almanın mantığı ne... zaten iyi soğutmanız gerekmiyor mu... yapılan soğutmanın maliyeti ne kadar ki... ayrıca 100-150 mhz hız aşırtma için neden yine fazladan para veriyoruz... maksat milleti yolmak sadece
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