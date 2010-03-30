PowerColor, Radeon HD 5770 PCS++ modelini hazırlıyor

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Aynı anda 5 monitör desteği sunan Radeon HD 5770 Eyefinity5 Edition modeliyle gündemde olan PowerColor, fabrika çıkışı hız aşırtmalı yeni bir Radeon HD 5770 modeli üzerinde çalışıyor. Firma tarafından Radeon HD 5770 PCS++ olarak isimlendirilen DirectX 11 destekli ekran kartı, yeniden tasarlanmış baskılı devre kullanımı ve daha yüksek hız aşırtma başarımı için düşünülen özel VRM tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Baskılı devre seçiminde, referans modelden farklı olarak Radeon HD 5750 Go! Green serisinde de kullandığı özelleştirilmiş PCB'yi tercih eden PowerColor, soğutucu olaraksa Arctic Cooling çözümü kullanıyor aynı zamanda bellek modüllerini de pasif ısı dağıtıcıları ile destekliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sundan güç alan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 800x paralel işlem birimine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geleceği açıklanan PowerColor Radeon HD 5770 PCS++ modelinde, grafik işlem birimi 875MHz'de, bellekler ise 4900MHz'de görev yapıyor. Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine destek sunan yeni model, Unified Video Decoder teknolojisi sayesinde, 1080p videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan Radeon HD 5770 PCS++ modelinin PowerColor tarafından 180-190$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

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