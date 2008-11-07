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PowerColor sıvı soğutmalı Radeon HD 4870 modelini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor sıvı soğutmalı Radeon HD 4870 modelini duyurdu
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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor, endüstrinin GDDR5 bellekli ilk ekran kartı olarak dikkat çeken Radeon HD 4870'i esas alan sıvı soğutmalı yeni bir model hazırladı. Firmanın LCS (Liquid Cooling System) HD4870 olarak isimlendiği yeni ekran kartı üzerinde, ürünleri ülkemizde de satılan EK'nın Bakır tabanlı sıvı soğutma bloğu kullanılmış.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770XT gpu'sundan güç alan ekran kartı 256-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 512MB GDDR5 bellek ile geliyor. 800x paralel işlem birimine sahip olan kart, kullanılan soğutucununda etkisi ile fabrika çıkışı hız aşırtılmış (overclock) olarak geliyor zira kartın grafik işlemcisi 800MHz'de, bellekler ise 3800MHz'de görev yapıyor.

DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteği sunan ekran kartı Unified Video Decoder 2 teknolojisi sayesinde Blu-ray ve HD DVD gibi yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Su soğutma bloğu ile gelen ve referans tasarımın aksine çift değil tek slot tasarıma sahip olan ekran kartı destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumunu da gerçekleştirebiliyor.

Çift DVI ve HDTV konnektörüne sahip olan kartın yurt dışı satış fiyatınınsa yaklaşık 370$ seviyesinde olduğu bildiriliyor.


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ramdeon 11 yıl
PowerColor PCS+ 4870 de güzel cihazdı.Su soğutmalı çeşidini anca anakartımda ya da kasamda yer kalmazsa tercih edebilirim.
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x1650Pro 11 yıl
4800 serisin günlük özelleştirilmiş versiyonu çıkıyor.

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resler 11 yıl
Fabrika çıkışlı su soğutma kullanan ekran kartlarına bayılıyorum. Doğal garanti falanda veriyolar.Ayrıca eminim hava soğutmalı sistemlere göre imalatı dahada kolaydır (Mecburen karmaşık hava soğutma sistemleri kullanan performans kartları için geçerli tabi). Ayrıca daha ucuz satılması gerekir diye düşünüyorum.
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altintasgurcan 11 yıl
Ati'mi
Aman aman kalsın.Bi firma bu kadar çok sorunlu kart mı üretir ya,öncedendi ati'krallığı amd aldıktan sonra tanıyamaz oldum ati'yi, vardır bununda bi sorunlu tarafı..
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01Mrt 11 yıl
4870 X2 sini isteriz buna ne gerek var... :D
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