PowerColor su soğutmalı Radeon HD 5970 LCS modelini kullanıma sunuyor

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Arka arkaya duyurduğu özel tasarımlı ekran kartlarıyla son dönemin öne çıkan isimlerinden PowerColor, su soğutmalı Radeon HD 5970 LCS modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. Endüstrinin en hızlı ekran kartı unvanıyla Kasım ayında lanse edilen DirectX 11 destekli Radeon HD 5970, bilindiği üzere 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun çiftinden güç alıyor ve 2GB GDDR5 bellekle geliyor.

LCS (Liquid Cooling Solutions) serisi altında su soğutmalı ekran kartlarına yer veren PowerColor, yüksek performans segmentindeki yeni temsilcisinde, sıvı soğutma çözümlerinde uzman üreticilerden biri olan Koolance firmasının VID-AR5970 kod adlı Bakır bloğunu kullanıyor. Hız aşırtılmış olarak sunulacak HD 5970 LCS modelinde grafik işlemcilerin 875MHz, bellekler ise 5000MHz'de görev yapacağı bildiriliyor.

Voltaj modifikasyonu ile 1GHz'in üstü hızlara çıkabilen üstelik bu hızlarda testine göre GeForce GTX 295 Quad SLI kurulumuna yakın performans ta sergileyebilen ATi Radeon HD 5970 için pazara giriş yapan su soğutmalı ilk model, PowerColor'ın LCS çözümü olacak gibi görünüyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen Radeon HD 5970 LCS'nin yurt dışı satış fiyatının 550-600$ seviyesinde olması bekleniyor.