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PowerColor su soğutmalı Radeon HD 5970 LCS modelini kullanıma sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,7b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor su soğutmalı Radeon HD 5970 LCS modelini kullanıma sunuyor
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Arka arkaya duyurduğu özel tasarımlı ekran kartlarıyla son dönemin öne çıkan isimlerinden PowerColor, su soğutmalı Radeon HD 5970 LCS modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. Endüstrinin en hızlı ekran kartı unvanıyla Kasım ayında lanse edilen DirectX 11 destekli Radeon HD 5970, bilindiği üzere 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sunun çiftinden güç alıyor ve 2GB GDDR5 bellekle geliyor.

LCS (Liquid Cooling Solutions) serisi altında su soğutmalı ekran kartlarına yer veren PowerColor, yüksek performans segmentindeki yeni temsilcisinde, sıvı soğutma çözümlerinde uzman üreticilerden biri olan Koolance firmasının VID-AR5970 kod adlı Bakır bloğunu kullanıyor. Hız aşırtılmış olarak sunulacak HD 5970 LCS modelinde grafik işlemcilerin 875MHz, bellekler ise 5000MHz'de görev yapacağı bildiriliyor.

Voltaj modifikasyonu ile 1GHz'in üstü hızlara çıkabilen üstelik bu hızlarda testine göre GeForce GTX 295 Quad SLI kurulumuna yakın performans ta sergileyebilen ATi Radeon HD 5970 için pazara giriş yapan su soğutmalı ilk model, PowerColor'ın LCS çözümü olacak gibi görünüyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen Radeon HD 5970 LCS'nin yurt dışı satış fiyatının 550-600$ seviyesinde olması bekleniyor.


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stradosphere 9 yıl
Gerçekten güzel bir ürün,böyle düşünülmesi o.c yapacak kişiler için iyi düşünülmüş :)Tebrikler
@eric13
Senin gibiler yüzünden ati ve nvidia kullanıcıları arasında saçma sapan tartışmalar çıkıyor arkadaşım,rüyanda aksakallı dede gelip Fermi testimi gösterdi sana ?
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eric13 9 yıl
kardeşim zorunuza mı gidiyor anlamıyorum niye tartışıyorsunuz onu da anlmadım yok nvidia ile aranızda kan bağı mı var ? hayır iddia ediyorum ne olmuş yani ? illa ki kavga mı çıkarmalısınız beğenmiyorsanız okumayın gitsin
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
işte powercolorun gücü mükemmel ya gelir gelmez TR ye satın alcam nası olsa gelmicek HEHE:P
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Kloroform 9 yıl

IhtiyarDelikanli

işte powercolorun gücü mükemmel ya gelir gelmez TR ye satın alcam nası olsa gelmicek HEHE:P

Powercolor 5870'in su soğutmalı versiyonları geldi.Bu da gelir.Ancak en az 1500 TL.Ama güzel değerlere çıkarmışlar.
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CoreXXX 9 yıl
5970 e o.c gerekiyormuki,zaten çok hızlı bir kart.
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RougeDown 9 yıl
Su soğutma başarılı olur heralde kart üzerinde asıl Ferminin ateşini söndürmek lazım kart yanıyor diyorlar
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Black_Mamba24 9 yıl
Hb de 5870 modeli 1050 liraydı sanırım bu urun...fazla pahalı ama guzel....
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Hk@n 9 yıl
Su soğutması ayrı satılsa biz üzerine monte etsek olurmu acaba
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