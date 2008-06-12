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Powercolor'dan 1GB GDDR2 bellekli Radeon HD 3850

10 yıl
10,2b
1
30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen partnerlerinden biri olan PowerColor, HD 4800 serisi öncesinde yeni bir HD 3850 modeli daha hazırladı. 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan RV670 Pro gpu'su kullanan kart, 256-bit bellek veri yoluna ve 320 adet paralel işlem birimine sahip. Referans tasarım aksine kullanılan özel soğutucusu ile dikkat çeken ekran kartının öne çıkan bir diğer detayı ise kullanılan bellek tipi ve kapasitesi. Bilindiği üzere HD 3850 için AMD'nin referans tasarımında GDDR3 bellek kullanılıyor olsa da PowerColor'ın AX3850 1GBD2 kod adlı modeli üzerinde 1GB GDDR2 bellek yer alıyor. PCIe 2.0 ve DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca Crossfire kurulumuna da olanak tanıyan kartın grafik işlemcisi 668MHz, bellekleri ise 1000MHz'de görev yapıyor. Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ürün üzerinde çift DVI ve HDTV destekli tv çıkışı yer alıyor. Yeni modelin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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DH Misafiri 6 yıl
BENDE AYNISINDAN VAR 3325 MB GÖSTERİYO 400 W POWER VAR EKRAN KARTI SÜPER TAVSİYE EDERİM SÜPER PERFORMANS SUNUYO :) EGER 750 W POVER VARSA 4 GB KADAR CIKAR GECER BİLE
2 Yanıt Yanıtla
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yavuz42 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

BENDE AYNISINDAN VAR 3325 MB GÖSTERİYO 400 W POWER VAR EKRAN KARTI SÜPER TAVSİYE EDERİM SÜPER PERFORMANS SUNUYO :) EGER 750 W POVER VARSA 4 GB KADAR CIKAR GECER BİLE

5 yıl olmuş.
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Guest-15C3E5993 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

BENDE AYNISINDAN VAR 3325 MB GÖSTERİYO 400 W POWER VAR EKRAN KARTI SÜPER TAVSİYE EDERİM SÜPER PERFORMANS SUNUYO :) EGER 750 W POVER VARSA 4 GB KADAR CIKAR GECER BİLE

1 nisan.
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jnrgndz_798 10 yıl
1.4000 serisinin arifesinde
2.1gb-ddr2(hemen alalım
)
3.668mhz gpu (bir 3850 için bana az geldi)
hepsine güzel bir
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JrMaster 10 yıl
Fansız pasif bir tasarıma sahip olsaydı htpc ler için güzel bir çözüm olurdu tabi bide hdmi çıkışı
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