Powercolor'dan 1GB GDDR2 bellekli Radeon HD 3850

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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen partnerlerinden biri olan PowerColor, HD 4800 serisi öncesinde yeni bir HD 3850 modeli daha hazırladı. 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan RV670 Pro gpu'su kullanan kart, 256-bit bellek veri yoluna ve 320 adet paralel işlem birimine sahip. Referans tasarım aksine kullanılan özel soğutucusu ile dikkat çeken ekran kartının öne çıkan bir diğer detayı ise kullanılan bellek tipi ve kapasitesi. Bilindiği üzere HD 3850 için AMD'nin referans tasarımında GDDR3 bellek kullanılıyor olsa da PowerColor'ın AX3850 1GBD2 kod adlı modeli üzerinde 1GB GDDR2 bellek yer alıyor. PCIe 2.0 ve DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca Crossfire kurulumuna da olanak tanıyan kartın grafik işlemcisi 668MHz, bellekleri ise 1000MHz'de görev yapıyor. Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ürün üzerinde çift DVI ve HDTV destekli tv çıkışı yer alıyor. Yeni modelin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.