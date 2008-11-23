PowerColor'ın 2GB GDDR3 bellekli HD 4850 modeli raflardaki yerini alıyor

Tam Boyutta Gör

PowerColor'ın yüksek bellek kapasitesi ile dikkat çeken Radeon HD 4850 tabanlı yeni ekran kartı raflardaki yerini alıyor. Firmanın AX4850 2GBD3-PPH kod adlı modeli hem soğutucusu hem de bellek kapasitesi ile AMD-ATi'nin referans tasarım Radeon HD 4850 modelinden ayrılıyor. ZEROtherm tarafından hazırlanan profesyonel soğutma çözümüne sahip olan kart, 2GB GDDR3 bellek ile geliyor.

PowerColor'ın yeni modeli AMD-ATi'nin çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 ve Radeon HD 4870 X2 modelleri haricinde serinin 2GB bellek ile donatılan ilk örneklerinden biri durumunda. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro GPU'sunun güç verdiği yeni model 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlemcisi 665MHz'de, bellekleri ise 1900MHz'de görev yapan yeni model kullanılan soğutucu itibariyle çift slot tasarıma sahip. Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteği de sunuyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X desteği de sunan kart çift DVI ve HDTV konnektörlerine sahip.

PowerColor'ın 2GB GDDR3 bellekli ve özel soğutuculu Radeon HD 4850 modeli Japonya'da yaklaşık 275$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunuluyor.

Tam Boyutta Gör