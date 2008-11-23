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PowerColor'ın 2GB GDDR3 bellekli HD 4850 modeli raflardaki yerini alıyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor'ın 2GB GDDR3 bellekli HD 4850 modeli raflardaki yerini alıyor
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PowerColor'ın yüksek bellek kapasitesi ile dikkat çeken Radeon HD 4850 tabanlı yeni ekran kartı raflardaki yerini alıyor. Firmanın AX4850 2GBD3-PPH kod adlı modeli hem soğutucusu hem de bellek kapasitesi ile AMD-ATi'nin referans tasarım Radeon HD 4850 modelinden ayrılıyor. ZEROtherm tarafından hazırlanan profesyonel soğutma çözümüne sahip olan kart, 2GB GDDR3 bellek ile geliyor.

PowerColor'ın yeni modeli AMD-ATi'nin çift grafik işlemcili Radeon HD 4850 X2 ve Radeon HD 4870 X2 modelleri haricinde serinin 2GB bellek ile donatılan ilk örneklerinden biri durumunda. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro GPU'sunun güç verdiği yeni model 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlemcisi 665MHz'de, bellekleri ise 1900MHz'de görev yapan yeni model kullanılan soğutucu itibariyle çift slot tasarıma sahip. Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteği de sunuyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X desteği de sunan kart çift DVI ve HDTV konnektörlerine sahip.

PowerColor'ın 2GB GDDR3 bellekli ve özel soğutuculu Radeon HD 4850 modeli Japonya'da yaklaşık 275$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunuluyor.

PowerColor'ın 2GB GDDR3 bellekli HD 4850 modeli raflardaki yerini alıyor
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Promity 11 yıl
2gb ram i gtx 280e bile takmak abet olur bunlar neye takıyo Allahın malları 128bit e 1gb takan dingiller sonunda iice suyunu çıkardı bellek olayının.1gb bile ehh yani fazla bile
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St Batuhan 11 yıl
Sogutucusu cok güzel ama 2gb gereksiz gibi :(
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sonsuzuncu 11 yıl
farcry2'deki ram kullanım doluluğuna iyi gelir mi acaba? o fiyata 4870 alınır galiba.
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01Mrt 11 yıl
evet bilgisayardan anlamayanlar tavlamak için yapılmış... bir tanıdığım bilgisayar topla bana dedi, benim için önemli olan 512 mb ekran kartı olması dedi... hadi gel buyur... :D
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Janti 11 yıl

Orjinalden alıntı: 01mrt

evet bilgisayardan anlamayanlar tavlamak için yapılmış... bir tanıdığım bilgisayar topla bana dedi, benim için önemli olan 512 mb ekran kartı olması dedi... hadi gel buyur... :D

7300 gs falan takacaksın 512mb

Ne güzel 512 mb ekran kartım var diye sevinsin..


Bu arada kart çok sade gibi. Soğutucu biraz ön planda ama yukarıdaki arkadaşların söylediği gibi 4850 de 2gb ram oldukça gereksiz...
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miraculous 11 yıl
harbiden abartmışlar
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K0rkunc 11 yıl
bilgisayardan anlamayanlarıda avlamak için yapılmış bişey 4850 için 1 gb bile abartıyken 2 gb yazık yani
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natcenk 11 yıl
ya çok saçma ya. 2 gb yuh be. 2 gb her kart için fazla. hani yapcaksanda hd4870 e yap gtx280 e yap. aslında onlara bile 2 gb fazla. 1 gb hayli hayli yeter. sırf göz boyama. 2 gb yaptık diye hd4870 i bize ne kadara satmaya çalışcaklar. ve satın alanda olur. bazıları sadece belleğin yüksek olması etkilediğiniz zannettiği sürecede olur böyle şeyler.
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BARKU 11 yıl
2gb ram abartı gibi şimdilik
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pirasa 11 yıl
hep aynı hikaye. ddr3 veya ddr2 yapıp rami yükseltiyolar. neden ddr4 değil
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