QNAP'dan iki yeni ağ depolama sunucusu: TS-239 Pro II+ ve TS-439 Pro II+

Ağ depolama sunucularıyla tanınan QNAP, ürün gamına iki yeni model daha ekliyor. Kurumsal müşteriler için hazırlanan yeni NAS modellerinin her ikisi de 1.8GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom D425 işlemcisini kullanıyor ve 1GB bellek ile geliyorlar. Modelleri ayıran temel farklara baktığımız ise QNAP Turbo NAS TS-239 Pro II+ modelinin iki sürücü, QNAP Turbo NAS TS-439 Pro II+ modelinin ise dört sürücülü tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. QNAP tarafından orta segmente konumlandırılan yeni sunucular, 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki disklerle kullanılabiliyor ve 2TB kapasiteli disklerle modeline göre 4TB ve 8TB depolama kapasitesi sunabiliyorlar.

Gelişmiş RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu olan ve çevrimiçi RAID kapasite genişletilmesine olanak tanıyan yeni NAS modelleri, VMware, Citrix ve Windows 2008 Hyper-V sanallaştırma platformalarına destek sunuyor ve bu sayede veri yedeklemeyle birlikte, dosya paylaşımı ve ofis ortamında gelişmiş sunucu uygulamaları için ideal zemin oluşturulduğu belirtiliyor. Beş adet USB 2.0 portuna, iki adet Gigabit Ethernet bağlantısına ve iki adet eSATA konnektörüne sahip olan yeni ağ depolama sunucuları, QNAP'ın 3.3 sürüm numaralı NAS yönetim yazılımıyla gelirken, aynı zamanda iPhone ve Android için hazırlanan QMobile çoklu ortam uygulamasına da destek sunuyorlar.

Bu ay içerisinde satışa sunulması beklenen TS-239 Pro II+ ve TS-439 Pro II+ modelleri için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.