QNAP'tan yeni ağ depolama sunucusu: Turbo NAS TS-210

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Ağ depolama sistemlerinde sektörün önde gelen oyuncularından birisi olan QNAP, Turbo NAS serisi altında hazırladığı yeni modelini duyurdu. Firmanın profesyonel ev kullanıcıları ve küçük ölçekli kobiler için hazırladığı TS-210 kod adlı yeni model, çift disk desteği sunuyor ve iki adet 3.5-inç sürücü ile 4TB'a kadar depolama alanı sağlayabiliyor. Marvell tarafından üretilen ve 800MHz'de çalışan 6281 işlemcisinden güç alan ağ depolama sisteminde 256MB DDR2 sistem belleğine ve 16GB kapasiteli flash depolama alanına yer verilieken cihaz boyutunun 165.5 x 85 x 218.4 mm olduğu açıklandı.

Kompakt yapısı ve şık tasarımıyla öne çıkan ağ depolama sistemiyle QNAP, çok bilgisayarlı ev ve iş ortamlarında sistemler arası veri alış verişinin çok daha hızlı ve efektif bir şekilde gerçekleştirilmesini hedefliyor. Çift sürücü desteği ile sağlanan 4TB depolama alanı ile özellikle ev kullanımında çoklu ortam dosyalarının kolayca paylaşılmasına olanak tanıyan TS-210 üzerinde Gigabit Ethernet bağlantısıyla birlikte üç adet USB 2.0 konnektörüne yer verilmekte. 60mm'lik fan ile serinletilen Turbo NAS TS-210'un n 4TB'lık versiyonu yurt dışında 675 Avro'luk fiyat üzerinden satışa sunuluyor.