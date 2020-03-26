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    Qualcomm aktif gürültü engellemeyi uygun fiyata sunmayı amaçlıyor

    Qualcomm QCC304X bağlantı yongası yazılımdan da faydalanarak aktif gürültü engelleme yapabiliyor. Üstelik batarya tüketimine mümkün olduğunca az etki ediyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Qualcomm aktif gürültü engellemeyi uygun fiyata sunmayı amaçlıyor
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    Tam kablosuz kulaklık sınıfı bugün oldukça popüler hale geldi ve genel kablosuz kulaklık segmentinin lokomotifi oldu. Bununla birlikte aktif gürültü engelleme halen bu sınıfta oldukça maliyetli.

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    Qualcomm QCC304X neler sunuyor?

    Kablosuz kulaklıklar için yonga tasarlayan Qualcomm, aktif gürültü engelleme özelliğini biraz daha orta sınıfa doğru indirecek yongasını duyurdu. Qualcomm QCC304X bağlantı yongası Melez Engelleme adında bir teknoloji kullanıyor. Yazılımdan da faydalanan teknoloji arka planda gürültüyü engellerken bataryayı da yorumuyor. 65MAh kapasiteli bir bataryanın aktif gürültü engelleme ile 13 saate kadar kullanım sunabileceği belirtiliyor. Mevcut durumda bu süreler oldukça az.

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    Qualcomm QCC304X ayrıca TrueWireless Mirroring aynalama teknolojisi kullanıyor. Bir kulaklığı Bluetooth üzerinden telefona bağladığınızda diğer kulaklık aynalama yapıyor. Bağlı kulaklığı kulağınızdan çıkardığınızda Bluetooth bağlantısı diğerine geçiyor ve kayıp yaşanmıyor. Diğer taraftan tuşa basarak dijital asistanı çağırma desteği de var.

    Qualcomm QCC514X ise biraz daha üst seviyeye hitap eden bir yonga. Diğer modelden farklı olarak her zaman uyanık durumda bulunuyor ve sesli komut ile dijital asistanları çağırabiliyor. Aynalama, enerji verimliliği ve aktif gürültü engelleme özellikleri ortak. Yongalar kısa süre içerisinde tedariğe başlayacak.



    https://www.engadget.com/2020-03-25-qualcomm-bluetooth-audio-chips-wireless-earbuds.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 22 dk.
    Bir an önce kullanılmaya başlansa da uygun fiyata iyi tws kulaklıklar görebilsek. Apple her ne kadar fiyat konusunda caydırıcı olsa da adamlar kendi kulaklık çipini kısa sürede iyi seviyelere taşıyıp farkını ortaya koydu. Qualcomm da uyguna gürültü engelleyici + iyi ses işlemcisi sunan çipler çıkarsın tws pazarı zaten yaygınlaşıyor, iyice patlama yapar.
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