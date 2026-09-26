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    A101 marketlerde iFFALCON akıllı televizyon ve üç tekerlekli elektrikli bisiklet var

    1 Ekim A101 Aktüel teknoloji ürünleri arasında iFFALCON markasına ait U65A akıllı televizyon modeli ve taraftan Volta markasına ait VB5 elektrikli bisiklet modeli yer alıyor.

    1 Ekim A101 Aktüel Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin Aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan elektrikli kamyonetlere, elektrikli bisikletlerden motosikletlere, elektrikli ev aletlerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

    1 Ekim A101 Aktüel teknoloji ürünleri

    1 Ekim A101 Aktüel teknoloji ürünleri arasında iFFALCON markasına ait U65A akıllı televizyon modeli yer alıyor. 55 inçlik Ultra HD ekran, AiPQ işlemci, 2x USB girişi, 3x HDMI girişi, HDR10 ve Dolby Audio desteği gibi özelliklerle 19999TL olarak satılacak.

    Diğer taraftan Volta markasına ait daha kolay sürüş için 3 tekerlekli elektrikli bisiklet 250W motor gücü, 25Km/s maksimum hız, 40Km maksimum menzil, LED ön far gibi özelliklerle 29990TL fiyat etiketine sahip.

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