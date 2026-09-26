A101 marketlerde iFFALCON akıllı televizyon ve üç tekerlekli elektrikli bisiklet var

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Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin Aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan elektrikli kamyonetlere, elektrikli bisikletlerden motosikletlere, elektrikli ev aletlerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

1 Ekim A101 Aktüel teknoloji ürünleri

1 Ekim A101 Aktüel teknoloji ürünleri arasında iFFALCON markasına ait U65A akıllı televizyon modeli yer alıyor. 55 inçlik Ultra HD ekran, AiPQ işlemci, 2x USB girişi, 3x HDMI girişi, HDR10 ve Dolby Audio desteği gibi özelliklerle 19999TL olarak satılacak.

24 Eylül A101 Ekstra kataloğunda neler var? 1 gün önce eklendi

Diğer taraftan Volta markasına ait daha kolay sürüş için 3 tekerlekli elektrikli bisiklet 250W motor gücü, 25Km/s maksimum hız, 40Km maksimum menzil, LED ön far gibi özelliklerle 29990TL fiyat etiketine sahip.

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1 Ekim A101 Aktüel kataloğunda neler var?

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