Türkiye dahil koronavirüs ile savaşan 8 ülkeye Binance desteği

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Son dönemde ülkemizde yaptığı önemli yatırımlarla kripto para kullanıcılarının beğenisini kazanan Binance borsası bu kez koronvirüse karşı harekete geçti. Geçtiğimiz ay Çin için bağış kampanyası başlatan firmanın şimdi hedefinde 8 ülke var.

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Crypto Against COVID sloganıyla başlayan bağış kampanyasında 8 ülke yer alıyor. Binance koronvirüs salgınından en fazla etkilenen İtalya, Güney Kore, İngiltere, Türkiye, İran, Almanya, ABD ve İspanya ülkelerine medikal yardım yapacak.

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Bağış kampanyasında Binance açılış olarak 1 milyon BUSD (Binance USD) bağışta bulundu. Ayrıca yapılan toplam bağışların 1 milyon BUSD tutarına kadar yine bağışta bulunacak. Yine sosyal medya üzerinden 2 milyon dolara kadar bir kampanya da yapılıyor. Toplamda 5 milyon doların geçilmesi bekleniyor.

Toplanan bağışlar ile sağlık merkezlerine maske, eldiven, dezenfektan, UV lamba, test kiti gibi acil ihtiyaç tıbbi ürünler tedarik edilecek. Çin için yapılan kampanyada 1.4 milyon dolar civarında bir bağış toplanmıştı. Kripto para piyasasının kırılgan durumu nedeniyle stabil paralar üzerinden bağış yapmakta fayda var.

https://www.binance.com/en/blog/421499824684900478/Binance-Charity-Initiates-$5-Million-Coronavirus-Relief-Campaign-with-Donation-Matching-Commitment

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