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    Nintendo korsana acımadı, 4.5 milyon dolar tazminata mahkum etti

    Yakın zamanda Reddit platformunda korsan Nintendo Switch oyunları paylaşan bir moderatörün peşine düşen firma avukatları 4.5 milyon dolar tazminata mahkum etti   

    Nintendo Tam Boyutta Gör
    Nintendo firmasının korsanla mücadelede ne kadar acımasız olduğu yıllardır bilinen bir konu. Güçlü bir avukat ordusuyla lisanssız dijital veya fiziksel ürün satanları veya emülatör geliştirenleri anında dava ederek faaliyetlerini durduruyor.

    Nintendo yine tazminat kazandı

    Geçtiğimiz dönemde Reddit üzerinde r/SwitchPirates adında bir topluluk işleten ve lisanssız oyunlar paylaşan Archbox adlı moderatörün peşine düşen Nintendo avukatları, bu kişinin James Williams olduğunu tespit etmiş ve dava açmıştı.

    Mahkeme Williams’ın bütün faaliyetlerini durdurmasına ve firmaya 4.5 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Bu rakam son dönemlerde Nintendo tarafından bireysel kullanıcıya karşı kazanılan en büyük rakam.

    Williams dava sürecinde herhangi bir savunma yapmadığı için avukatların çok uğraşmasına gerek kalmamış. Hali hazırda Reddit topluluğu hala aktif ancak Williams moderatörlüğü bırakmış durumda. Şahsın bu devasa tazminatı nasıl ödeyeceği henüz açıklanmadı.

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