Nintendo korsana acımadı, 4.5 milyon dolar tazminata mahkum etti

Nintendo yine tazminat kazandı
Geçtiğimiz dönemde Reddit üzerinde r/SwitchPirates adında bir topluluk işleten ve lisanssız oyunlar paylaşan Archbox adlı moderatörün peşine düşen Nintendo avukatları, bu kişinin James Williams olduğunu tespit etmiş ve dava açmıştı.
Mahkeme Williams’ın bütün faaliyetlerini durdurmasına ve firmaya 4.5 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Bu rakam son dönemlerde Nintendo tarafından bireysel kullanıcıya karşı kazanılan en büyük rakam.
Williams dava sürecinde herhangi bir savunma yapmadığı için avukatların çok uğraşmasına gerek kalmamış. Hali hazırda Reddit topluluğu hala aktif ancak Williams moderatörlüğü bırakmış durumda. Şahsın bu devasa tazminatı nasıl ödeyeceği henüz açıklanmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: