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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Razer Blade 15 yenilendi: 8 çekirdekli Intel işlemci ve RTX 2080 Super

    Intel'in ve NVIDIA'nın en yeni nesil işlemcileri ve grafik kartlarıyla donatılan Razer Blade 15 modelleri tanıtıldı. Cihaz beklendiği üzere ufak tefek sorunları çözmenin yanında artık daha güçlü.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Razer Blade 15 yenilendi: 8 çekirdekli Intel işlemci ve RTX 2080 Super
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    Razer 2020 model Blade 15 Advanced oyun ve iş bilgisayarını tanıttı. Başlangıç olarak Intel 10. Nesil sekiz çekirdekli Core i7-10875 birimine sahip olan cihaz, 5.1GHz hızlarına ulaşabiliyor.

    Grafik tarafında NVIDIA’nın en yeni RTX 2070 veya 2080 Super Max-Q kartlarına sahip olan laptop, sadece daha hızlı olmakla kalmayıp daha yüksek bir enerji verimliliğine de sahip. Geliştirilmiş Advanced Optimus ve Dynamic Boost yazılımları, daha yüksek fps alırken pil ömründen de tasarruf etmeyi sağlayacak.

    İnce çerçeveli Razer Blade 15 çerçeveleri ayrıca mat bir görünüme sahip şekilde geliyor ve 15,6 inçlik standart üretkenlik laptopu boyutu sunuyor. 1080p çözünürlükte 300Hz hızına ulaşabilecek bir ekran ya da 4K çözünürlüklü OLED bir ekran arasında seçim yapabilecek potansiyel müşteriler, kullanım amacına en uygun modeli bulabilecek. 

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    Razer Blade 15 yenilendi: 8 çekirdekli Intel işlemci ve RTX 2080 Super
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    Cihazın diğer özellikleri arasında WiFi 6 desteği, 2933MHz DDR4 RAM, USB-C 3.2 Gen 2 portu, iki USB 3.2 Gen 2 portu, UHS-III destekli SD kart slotu, aydınlatmalı Razer Chroma klavye ve NVMe PCIe 3.0 x4 depolama yer alıyor.

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    Taban modelde 6 çekirdekli 10. Nesil Intel Core i7-10750H işlemci, en fazla RTX 2070 Max-Q grafik kartı ve 144Hz 1080p ekran ya da 4K OLED ekran yer alırken 512GB NVMe SSD bulunuyor. 1599 dolardan başlangıç yapmak için ise grafik kartı GTX 1660 Ti modeline kadar düşüyor. Laptopun tüm özellikleri en üst seviyede barındıran modeli ise 3299 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.

    Razer Blade 15 Advanced, Mayıs ayında ABD ve Kanada’da internet üzerinde satışa sunulurken belirsiz bir tarihte de Çin, Avrupa ve diğer ülkelerde sunulacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sniper23 (Enes Şahinler) 6 gün en beğenilen
    Ryzen 4000 laptoplar hem ucuz hem de güçlü iken bu alınmaz şahsen. Ekran kartı hariç fazla bir artısı yok.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 6 gün
    Neden işlemci olarak amd kullanmıyorlar ? Bildiğim kadarıyla amd daha performanslı.
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    Jon_Kar 6 gün
    İslemciden kaybediyor



    Allah belanı versin Intel



    Onceden GTA 5 te 80 fps alirken simdi 70 fps aliyor ama ani fps dususleri odugu icin 60 a kitlemek zorunda kaldim
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    sniper23 (Enes Şahinler) 6 gün en beğenilen
    Ryzen 4000 laptoplar hem ucuz hem de güçlü iken bu alınmaz şahsen. Ekran kartı hariç fazla bir artısı yok.
    Yanıtla +4
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