Sony’den Extra Bass destekli tam kablosuz kulaklık

Tam Boyutta Gör

Kablosuz kulaklık pazarındaki rekabetin tavana çıktığı bugünlerde sektörün tecrübesli isimlerinden Sony de geri kalmıyor. Firma Extra Bass özelliği ile desteklediği yeni tam kablosuz kulaklığını duyurdu.

Sony WF-XB700 özellikleri ve fiyatı

Sony WF-XB700 firmanın biraz daha uygun fiyatlı çözümü olarak dikkat çekiyor. Kulağa tam oturacak şekilde hazırlanan gövde IPX4 ile su sıçramalarına karşı koruma sağlıyor. Dış kısımdaki dokunmatik yüzey ise müzik ve görüşmeler için kontrol sağlıyor.

İlginizi Çekebilir

Samsung AKG N400 tam kablosuz kulaklıklar duyuruldu

Ayrıca Bkz. "Fitbit Charge 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Sony’nin ses kalitesini barındıran kulaklıklar ayrıca XB yani ekstra bass özelliği ile daha derin ve keskin sesler üretebiliyor. Aktif gürültü engelleme mevcut değil ve bunun yerine tasarıma bağlı arka plan gürültüsü engelleme tercih edilmiş.

Sony WF-XB700 kulaklığı tek başına 9 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor. Kablo üzerinden şarj edilen kılıf devreye girdiğinde ise 9 saat daha ek süre sağlanabiliyor. Hızlı şarj ile kısa sürelerde bir iki saatlik kullanım süresi daha elde etmek mümkün. Sony WF-XB700 tam kablosuz kulaklık 130$ gibi oldukça rekabetçi bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

https://www.phonearena.com/news/sony-true-wireless-earbuds-extra-bass-new-noise-canceling-headphones_id123498

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.