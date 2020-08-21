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    Razer verimlilik odaklı fare-klavye seti duyurdu

    Razer Productivity Suite adıyla satışa başlayan verimlilik odaklı set içerisinde Razer Pro Click kablosuz fare, Razer Pro Type kablosuz klavye ve Razer Pro Glide fare matı yer alıyor.
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    Çevre B...
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Razer verimlilik odaklı fare-klavye seti duyurdu
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    Genelde oyuncu odaklı ekipmanlar ile tanıdığımız Razer, zaman zaman farklı iş birlikleri yaparak standart kullanım için de ekipmanlar hazırlıyor. Bu kez çalışma ortamı verimliliğinde uzmanlaşan Humanscale ile iş birliği yapıyor.

    Razer Productivity Suite özellikleri ve fiyatı

    Razer ve Humanscale iş birliğinde geliştirilen yeni fare-klavye seti verimliliğe odaklanıyor. Konfor, dayanıklılık ve yüksek performansa odaklanan setin içerisinde fare, klavye ve bir de fare matı yer alıyor.

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    Razer Pro Click kablosuz fare gelişmiş 5G optik sensör barındırıyor ve 400 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Tuşlar 50 milyon basışa kadar dayanıklı. 2.4GHz ve Bluetooth bağlantısı sayesinde 4 cihaza kadar aynı anda bağlantı kurulabiliyor. Yan kısımda ise 8 programlanabilir tuş yer alıyor. Razer Pro Click fare modeli 110 Avro fiyat etiketine sahip.

    Razer verimlilik odaklı fare-klavye seti duyurdu
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    Razer Pro Type kablosuz klavye Razer Orange mekanik tuşlar barındırıyor. Tuşlar hızlı sinyal iletiyor ve sessiz çalışıyor. 2.4GHz ve Bluetooth ile yine 4 cihaza kadar bağlantı mümkün. Tuşlar 80 milyon basışa dayanıklı ve parlak arka aydınlatmalı. Tuşlar tamamen programlanabilir ve makro atanabilir yapıda. Razer Pro Type klavye için 150 Avro fiyat etiketi mevcut.

    Razer Pro Glide ise 360 mm x 275 mm x 3 mm ölçülerinde desenli kumaş kaplamaya sahip bir fare matı. Dayanıklı malzemeden imal edilmiş fare matının alt kısmı da kaydırmayı engelleyici malzeme barındırıyor. Razer Pro Glide için 12 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.techpowerup.com/271219/razer-partners-with-humanscale-to-announce-the-razer-productivity-suite Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 6 sa.
    800 tl üzeri vergisiz ham ohhhh misss adamlara göre biz 8 katı kadar ödemeye yada bakmaya mahkumuz...
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