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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elephone en uygun fiyatlı kamera telefonunu duyurdu

    Elephone U5 modeli Helio P60 yonga seti, 48MP ana kamera, 6.4 inçlik nokta çentikli ekran, 4000mAh kapasiteli batarya, uygun fiyat etiketi gibi özellikler barındırıyor.
    1 hf.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Elephone en uygun fiyatlı kamera telefonunu duyurdu
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    Fiyata oynayan ve ülkemizde de yakın zamanda faaliyetlerine başlayan Çinli üreticilerden Elephone; uygun fiyata alınabilecek en iyi kamera telefonlarından birisini piyasaya sürüyor.

    Elephone U5 özellikleri ve fiyatı

    Elephone U5 modeli firmanın uygun fiyatlı en iyi kameralı telefon sloganını taşıyor. Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana kamera, 13MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 5MP çözünürlüğünde derinlik kamerası ve 2MP çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Paket düşük ışık koşullarında en iyi sonuç için optimize edilmiş. Ön kamera ise 24MP çözünürlüğünde.

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    6.4 inçlik Full HD+ ekrana sahip olan Elephone U5 modeli nokta çentik tasarımı ile yüzde 93.38 civarında ekran-kasa oranı sunuyor. Helio P60 ile güçlendirilen sisteme 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

    4000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile desteklenirken NFC ile de temassız ödemeler yapılabiliyor. Elephone U5 için 160$ fiyat etiketi belirlenmiş. Global pazarlara ve ülkemize ne zaman gelecek bilinmiyor.

    Elephone en uygun fiyatlı kamera telefonunu duyurdu
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    https://www.gizmochina.com/2020/08/12/elephone-u5-launched-with-6-4-inch-display-48mp-quad-rear-camera-and-helio-p60-soc-for-159-99/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    mczaga 1 hf.
    İyi mi bu model?

    Türkiyeye gelir mi ne zaman gelir? ve Kaça gelir tahmini?
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    cngzmls 1 hf.
    İyiymiş
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