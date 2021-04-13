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    Realtek de stok sıkıntısı yaşamaya başladı

    İşlemcisi ekran kartı derken stok sıkıntısı listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Son haber Realtek’ten geldi. Sipariş sürelerinde ciddi aksama rapor ediliyor.
    13 Nisan 2021, 18:30 (22 sa.)
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    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Realtek de stok sıkıntısı yaşamaya başladı
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    Donanım dünyası ekran kartı ve işlemci stok sıkıntısına odaklanmış durumda. Buna karşın stok sıkıntısı bu iki bileşenle bitmeyecek gibi.

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    Listeye ses ve LAN yongaları da eklendi

    Son habere göre Realtek de yaşanan talep patlamasına yetişemiyor. Çeşitli cihazlardaki ses ve LAN yongalarını üreten firma hali hazırda üretilen dizüstülerin %70’ine imza atıyor.

    Dell ve HP gibi taşınabilir bilgisayar üreticilerini endişeye sevkeden durum rapora göre çoktan Realtek’in sipariş teslim süresini 32 haftaya çekmesine neden olmuş bile. Bir şekilde ekran kartı ve işlemci bulunsa da zincirin her halkası bir diğeri kadar önem arz ediyor.

    Ayrıca Bkz. "TeamGroup 7 GB/s’ye ulaşabilen Cardea A440’yı detaylandırdı"

    Yaşanan gecikmenin arz zincirine önemli zarar vermesi beklenirken pazarın durumda nasıl tepki göstereceğini ise zaman gösterecek.



    https://www.techpowerup.com/280935/realtek-also-experiences-chip-shortage-could-reflect-badly-on-pc-market
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Cimbomua28 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence her bir stok sıkıntısı yaşayan şirket için bir tek liste hazırlayalım. Bu şekilde haber çöplüğü olmaya başladı.

    Dipnot:
    DH'ya özel bir durum değil, her site için geçerli. Her site kendi tek bir haber oluştursun, gün geçtikçe güncellesin.
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    AdilOlmayanYıldırım 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mining derken krizler derken Pastadan ben neden pay almim diyor
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    _ __sin__ 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sipariş teslim süreleri 32 Hafta ne la? 224 gün de mi teslim ediyor siparişleri oldu olacak 5 sene de bir teslim etsin.
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    tam da realtek çipini bozmuşken ayaklarına metal bir parça düştü ne ses ne ethernet çalışıyor :(
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    napervasız 21 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    yaşamazsa a...

    fiyat yükseltmeye bahane bulmak için ne yapacaklarını şaşırdılar,kurt kışı atlatır ama yediği ayazı unutmaz vesselam.
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