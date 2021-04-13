Realtek de stok sıkıntısı yaşamaya başladı

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Donanım dünyası ekran kartı ve işlemci stok sıkıntısına odaklanmış durumda. Buna karşın stok sıkıntısı bu iki bileşenle bitmeyecek gibi.

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Listeye ses ve LAN yongaları da eklendi

Son habere göre Realtek de yaşanan talep patlamasına yetişemiyor. Çeşitli cihazlardaki ses ve LAN yongalarını üreten firma hali hazırda üretilen dizüstülerin %70’ine imza atıyor.

Dell ve HP gibi taşınabilir bilgisayar üreticilerini endişeye sevkeden durum rapora göre çoktan Realtek’in sipariş teslim süresini 32 haftaya çekmesine neden olmuş bile. Bir şekilde ekran kartı ve işlemci bulunsa da zincirin her halkası bir diğeri kadar önem arz ediyor.

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Yaşanan gecikmenin arz zincirine önemli zarar vermesi beklenirken pazarın durumda nasıl tepki göstereceğini ise zaman gösterecek.

https://www.techpowerup.com/280935/realtek-also-experiences-chip-shortage-could-reflect-badly-on-pc-market

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