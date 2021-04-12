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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TeamGroup 7 GB/s’ye ulaşabilen Cardea A440’yı detaylandırdı

    Güncel PCIe arayüzleri sayesinde NVMe katı hal sürücülerinin sıralı operasyonlardaki performansının tam olarak görmemiz mümkün hale geldi. TeamGroup 7 GB/s’ye ulaşabilen çözümünü duyurdu.
    12 Nisan 2021, 10:10 (2 gün)
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    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    TeamGroup 7 GB/s’ye ulaşabilen Cardea A440’yı detaylandırdı
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    NVMe SSD’ler giderek alınabilir fiyatlara yaklaşmasının yanı sıra bir zamanlar hayal edilemeyen performans seviyeleri de artık ulaşılabilir hale geldi.

    TeamGroup’un son NVMe ailesi rastgele okuma operasyonlarında 650K IOPS’a ulaşırken yazma tarafında ise 700K IOPS’luk performans sergileyebiliyor.

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    TeamGroup Cardea A440

    Modelin sıralı okuma/yazma performansı ise 7000/6900 MB/s’ye ulaşabiliyor. Sistemle iletişimini PCIe 4.0 x4 arayüzü üzerinden kuran M.2 2280 formatındaki SSD’lerden 2 TB kapasiteli seçenek 1400 TBW’lik dayanım sergilerken 1 TB’ta bu değer 700 TBW’ye gerilemiş.

    Paket içeriğinde sunulan 2 farklı pasif soğutucu ise dikkat çekici. Kullanım senaryosuna göre SSD’nin %15’e kadar serin çalışmasını sağlayan hacimli soğutucu blok ve %9’a kadar iyileşme vadeden ince grafen ısı dağıtıcı kullanıcının isteğine göre değiştirilebiliyor.

    TeamGroup 7 GB/s’ye ulaşabilen Cardea A440’yı detaylandırdı
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    Son olarak TeamGroup A440 2 TB kapasite için 429$ ve 1 TB seçenek için 229 dolarlık fiyat etiketi belirlemiş. 5 yıllık garanti altında sunulacak modeller önümüzdeki aydan itibaren raflardaki yerini alacak.



    https://www.guru3d.com/news-story/teamgroup-announces-t-force-cardea-a440-pcie-4-ssd-at-7-gbs.html
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Son kullanıcı normal ssd den farkını hissedecek mi?
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Yok, 4K veya 8K video işleriyle uğraşanlar veya hıza çok ihtiyacı olanlar hissedecek ama.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Pil + RAM teknolojisini kullansalar daha uzun ömürlü olur.
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