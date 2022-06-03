Looking Glass, içerisinde gezilebilen yeni bir holografik görüntü formatı tanıttı

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Looking Glass isimli bir şirket yeni holografik görüntü formatını tanıttı. 3D efektleri kullanan bu format sayesinde artık 2D görsellerden 3D görsellere geçiyoruz gibi duruyor.

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Artık resimlerin çevresini dolaşmak mümkün olacak

Looking Glass tanıttığı yeni resim formatı ile internet alemini tamamen değiştirecek gibi duruyor. Günümüzde 2D resimler, GIF'ler bu kadar popülerken, oldukça kolay bir kullanıma sahip olan bu yeni 3D efektli holografik resim formatı kullanıcıların hoşuna gidecek.

Başlattığı çalışma ile kişilerin çalışmalarını holografik görüntü formatına dönüştürebilmelerini sağlayan Looking Glass, hemen hemen her web sayfasına yerleştirilebilecek kolay bir teknolojiden bahsediyor. Bu teknoloji ile insanların 2D görüntü yerine 3D görüntüler görmesine olanak sağlayan şirket, fare veya ekranı kaydırarak resmin çevresinde dolanmanıza imkan veriyor.

Resmin çözünürlüğüne göre 2MB ile 50MB arasında dosya boyutu sunan bu holografik format, eskiden Blender, Unity gibi uygulamaların yaptığı işi şimdi daha basit bir şekilde sunmayı amaçlıyor. Hatta böyle bir resmi web sitenize eklemenin bir GIF eklemekten çok bir YouTube videosu eklemek gibi olduğunu söylüyor.

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