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    Looking Glass, içerisinde gezilebilen yeni bir holografik görüntü formatı tanıttı

    Looking Glass isimli bir şirket resimlerin içerisinde gezilebilen yeni holografik görüntü formatını tanıttı. Çevresinde gezinebildiğimiz resimler internet alemini tamamen değiştirecek gibi duruyor.
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    Resimlerin etrafında dolaştığımız yeni görüntü formatı tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Looking Glass isimli bir şirket yeni holografik görüntü formatını tanıttı. 3D efektleri kullanan bu format sayesinde artık 2D görsellerden 3D görsellere geçiyoruz gibi duruyor.

    Artık resimlerin çevresini dolaşmak mümkün olacak

    Looking Glass tanıttığı yeni resim formatı ile internet alemini tamamen değiştirecek gibi duruyor. Günümüzde 2D resimler, GIF'ler bu kadar popülerken, oldukça kolay bir kullanıma sahip olan bu yeni 3D efektli holografik resim formatı kullanıcıların hoşuna gidecek.

    Başlattığı çalışma ile kişilerin çalışmalarını holografik görüntü formatına dönüştürebilmelerini sağlayan Looking Glass, hemen hemen her web sayfasına yerleştirilebilecek kolay bir teknolojiden bahsediyor. Bu teknoloji ile insanların 2D görüntü yerine 3D görüntüler görmesine olanak sağlayan şirket, fare veya ekranı kaydırarak resmin çevresinde dolanmanıza imkan veriyor.

    Resmin çözünürlüğüne göre 2MB ile 50MB arasında dosya boyutu sunan bu holografik format, eskiden Blender, Unity gibi uygulamaların yaptığı işi şimdi daha basit bir şekilde sunmayı amaçlıyor. Hatta böyle bir resmi web sitenize eklemenin bir GIF eklemekten çok bir YouTube videosu eklemek gibi olduğunu söylüyor.

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    Piêr Dé Sans 17 saat önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 18 saat önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 1 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 3 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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