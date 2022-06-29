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    Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcili Lenovo Legion Halo Geekbench'te

    Lenovo'nun yeni amiral gemisi modeli Lenovo Legion Halo, Geekbench'te göründü. İşte Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setiyle performanstan ödün vermeyen Lenovo Legion Halo.
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    Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcili Lenovo Legion Halo Geekbench'te
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    Lenovo yeni amiral gemisi modeli ile pazara giriş yapmaya hazırlanıyor. Lenovo Legion Halo modelini Geekbench testine tabi tutan Lenovo, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ile oldukça iyi sonuçlara ulaşıyor.

    Lenovo Legion Halo 18GB RAM bellek ile geliyor

    Lenovo'nun yeni amiral gemisi modeli Lenovo Legion Halo, Geekbench'te kendisini gösterdi. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alan Lenovo Legion Halo 18GB'a kadar RAM bellek seçeneği sunacak. Ancak Geekbench'te 8GB'lık versiyon kendisini gösteriyor.

    Android 12 işletim sistemi ile çalışan Lenovo Legion Halo önceki gelen sızıntılara göre 68W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Aynı zamanda 5000mAh'lik bir bataryaya da sahip olacak olan cihaz 144Hz yenileme hızına sahip FHD+ 6,67 inçlik bir ekranla gelecek. Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenilen Lenovo Legion Halo'nun 50MP + 13MP + 2MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı da gelen sızıntılar arasında.

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