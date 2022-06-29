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    Samsung Galaxy A23 5G, Snapdragon 695 ile Geekbench'te göründü

    Samsung'un yeni akıllı telefon modeli Samsung Galaxy A23 5G, Geekbench'te performansını sergiledi. İşte Snapdragon 695 işlemcili Galaxy A23 5G'nin ortaya çıkan özellikleri.
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    Samsung Galaxy A23 5G, Snapdragon 695 ile Geekbench'te göründü
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    Samsung Mart ayında Galaxy A23 4G ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi Galaxy A23'ün 5G'li versiyonu geliyor. Geekbench'te ortaya çıkan Samsung Galaxy A23 5G, Snapdragon işlemcisi ile performans testinden geçti.

    Galaxy A23 5G'nin sızdırılan muhtemel özellikleri

    Samsung'un A serisi bünyesine katacağı yeni modeli olan Galaxy A23 5G, tabiki Mart ayındaki versiyondan 5G desteği ile ayrılıyor. 4G versiyonunda Snapdragon 680 yonga setini kullanan Samsung, 5G desteği için Galaxy A23'e Snapdragon 695 yonga setini ekliyor.

    Bu işlemci ile Geekbench'te tek çekirdek testinden 674 puan alan Samsung Galaxy A23 5G, çoklu çekirdek tesinden 2019 puan alıyor. Teste 4GB RAM bellek ile giren cihaz, Android 12 işletim sistemine sahip.

    Öte yandan daha önceden gelen bilgilere göz attığımızda cihazın 6GB ve 8GB RAM bellekli versiyonlarının da var olduğu söyleniliyor. Yine gelen sızıntılara göre 50MP + 8MP + 2MP+ 2MP olarak şekillenen arka kamera kurulumuna sahip olması beklenilen Samsung Galaxy A23 5G, ekran tarafında 6,55 inç büyüklüğünde bir panele sahip olacak.

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