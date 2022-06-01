Instagram hikayeler için yeni üç boyutlu avatar tepkilerini test ediyor

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Instagram sonunda üç boyutlu avatar reaksiyonlarını uygulamasına ekliyor. Uzun zamandır Snapchat'te kullanılan bu özellik, artık Instagram'da da bulunacak.

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Instagram'da artık daha gerçekçi tepkiler verilecek

Instagram 2022 yılının başından beri konuşulan özelliği nihayet uygulamasına ekliyor. Yeni güncelleme ile avatar tepkilerine kavuşacak olan Instagram, kullanıcıların birbirine üç boyutlu avatarlar göndererek tepki vermesine olanak sağlayacak.

Uzun zamandır Snapchat'te bulunan bu özellik artık Instagram'a da eklenecek. Kullanıcılar bir hikayeye tepki göndermek istediklerinde artık emojilerin yanında, avatar tepkilerini de gönderebilecekler. Her kullanıcı kendi avatarını oluşturacak. Daha sonra göndermek istediğiniz tepkiyi özel avatarınız sayesinde karşı tarafa ulaştırabileceksiniz. Tabi bu sayede Instagram hem kullanıcılara daha özel bir deneyim sunmuş olacak, hem de kullanıcıların Instagram üzerinde geçirdiği vakit artırılmış olacak. Unutmadan avatar özelleştirmelerinin, örneğin giyim, saç, sakal gibi, ücretsiz olacağı da biliniyor.

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Instagram hikayelerde yeni 3D avatar tepkilerini test ediyor