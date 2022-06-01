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    Anlık Bildirim

    Instagram hikayeler için yeni üç boyutlu avatar tepkilerini test ediyor

    Instagram, 2022 yılının başından beri beklenilen özelliğini nihayet getiriyor. Artık kullanıcılar Instagram hikayelerine üç boyutlu avatarlar ile cevap verebilecek.
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    Instagram hikayelerde yeni 3D avatar tepkilerini test ediyor
    Tam Boyutta Gör

    Instagram sonunda üç boyutlu avatar reaksiyonlarını uygulamasına ekliyor. Uzun zamandır Snapchat'te kullanılan bu özellik, artık Instagram'da da bulunacak.

    Instagram'da artık daha gerçekçi tepkiler verilecek

    Instagram 2022 yılının başından beri konuşulan özelliği nihayet uygulamasına ekliyor. Yeni güncelleme ile avatar tepkilerine kavuşacak olan Instagram, kullanıcıların birbirine üç boyutlu avatarlar göndererek tepki vermesine olanak sağlayacak.

    Instagram hikayelerde yeni 3D avatar tepkilerini test ediyor

    Uzun zamandır Snapchat'te bulunan bu özellik artık Instagram'a da eklenecek. Kullanıcılar bir hikayeye tepki göndermek istediklerinde artık emojilerin yanında, avatar tepkilerini de gönderebilecekler. Her kullanıcı kendi avatarını oluşturacak. Daha sonra göndermek istediğiniz tepkiyi özel avatarınız sayesinde karşı tarafa ulaştırabileceksiniz. Tabi bu sayede Instagram hem kullanıcılara daha özel bir deneyim sunmuş olacak, hem de kullanıcıların Instagram üzerinde geçirdiği vakit artırılmış olacak. Unutmadan avatar özelleştirmelerinin, örneğin giyim, saç, sakal gibi, ücretsiz olacağı da biliniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    daysleeperxp 8 saat önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 20 saat önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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