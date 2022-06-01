Instagram hikayeler için yeni üç boyutlu avatar tepkilerini test ediyor

Instagram sonunda üç boyutlu avatar reaksiyonlarını uygulamasına ekliyor. Uzun zamandır Snapchat'te kullanılan bu özellik, artık Instagram'da da bulunacak.
Instagram'da artık daha gerçekçi tepkiler verilecek
Instagram 2022 yılının başından beri konuşulan özelliği nihayet uygulamasına ekliyor. Yeni güncelleme ile avatar tepkilerine kavuşacak olan Instagram, kullanıcıların birbirine üç boyutlu avatarlar göndererek tepki vermesine olanak sağlayacak.
Uzun zamandır Snapchat'te bulunan bu özellik artık Instagram'a da eklenecek. Kullanıcılar bir hikayeye tepki göndermek istediklerinde artık emojilerin yanında, avatar tepkilerini de gönderebilecekler. Her kullanıcı kendi avatarını oluşturacak. Daha sonra göndermek istediğiniz tepkiyi özel avatarınız sayesinde karşı tarafa ulaştırabileceksiniz. Tabi bu sayede Instagram hem kullanıcılara daha özel bir deneyim sunmuş olacak, hem de kullanıcıların Instagram üzerinde geçirdiği vakit artırılmış olacak. Unutmadan avatar özelleştirmelerinin, örneğin giyim, saç, sakal gibi, ücretsiz olacağı da biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.