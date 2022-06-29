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Samsung'un dayanıklılık temalı akıllı telefon konseptinin yeni modeli Samsung Galaxy XCover 6 Pro yakında tanıtılacak. Bugünkü sızıntılar ise Galaxy XCover 6 Pro'nun resmi görüntülerini bizlere sunuyor. İşte Samsung Galaxy XCover 6 Pro'nun lansman görüntüleri.

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Samsung Galaxy XCover 6 Pro, 13 Temmuz'da geliyor

Samsung Galaxy XCover 6 Pro, sızdırılan bilgilere göre 13 Temmuz'da tanıtılacak. Bu tanıtımda kullanılacak görsellerin bazıları ise şimdi karşımızda. Görünüşe göre oldukça sade bir tasarımla gelen Galaxy XCover 6 Pro, ön tarafında damla çentikli bir ekran tasarımı taşıyor.

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Diğer sızıntılara göre 6,56 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak olan cihaz, arka tarafta 50MP'lik bir ana kameraya sahip olacak. Snapdragon 778G yonga setinden güç alması beklenilen Samsung Galaxy XCover 6 Pro'nun 4050mAh'lik bir bataryaya sahip olması bekleniliyor. Ayrıca cihazın lansman görüntülerine göre 5G ve Wi-Fi 6E desteğine de sahip olacağı ortada.

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Samsung Galaxy XCover 6 Pro'nun lansman görüntüleri sızdırıldı