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    Samsung Galaxy XCover 6 Pro'nun lansman görüntüleri sızdırıldı

    Samsung'un yakında tanıtılacak yeni akıllı telefonu Samsung Galaxy XCover 6 Pro'nun lansman görselleri sızdırıldı. İşte Galaxy XCover 6 Pro'nun resmi görüntüleri.
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    Samsung'un dayanıklılık temalı akıllı telefon konseptinin yeni modeli Samsung Galaxy XCover 6 Pro yakında tanıtılacak. Bugünkü sızıntılar ise Galaxy XCover 6 Pro'nun resmi görüntülerini bizlere sunuyor. İşte Samsung Galaxy XCover 6 Pro'nun lansman görüntüleri.

    Samsung Galaxy XCover 6 Pro, 13 Temmuz'da geliyor

    Samsung Galaxy XCover 6 Pro, sızdırılan bilgilere göre 13 Temmuz'da tanıtılacak. Bu tanıtımda kullanılacak görsellerin bazıları ise şimdi karşımızda. Görünüşe göre oldukça sade bir tasarımla gelen Galaxy XCover 6 Pro, ön tarafında damla çentikli bir ekran tasarımı taşıyor.

    Diğer sızıntılara göre 6,56 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak olan cihaz, arka tarafta 50MP'lik bir ana kameraya sahip olacak. Snapdragon 778G yonga setinden güç alması beklenilen Samsung Galaxy XCover 6 Pro'nun 4050mAh'lik bir bataryaya sahip olması bekleniliyor. Ayrıca cihazın lansman görüntülerine göre 5G ve Wi-Fi 6E desteğine de sahip olacağı ortada.

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