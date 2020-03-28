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    Roku’dan 30 gün ücretsiz premium hesap

    Televizyonları ucuza akıllı hâle getiren Roku, güzel uygulamasını içerisindeki ücretli kanalları koronavirüs sebebiyle 30 günlüğüne ücretsiz hâle getiriyor. Amaç sempati kazanmak ve abone çekmek.
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    Medya Oynatıcılar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Roku’dan 30 gün ücretsiz premium hesap

    Koronavirüs pandemisinin insanların eve sıkışık kalıp can sıkıntısı yaşamasına sebep olduğu şu günlerde firmalar, destek için gelirlerine de zarar vermeden ellerinden geleni yapıyorlar. Buna destek olan bir diğer firma Roku, kullanıcılarına herhangi bir ücret ödettirmeden 30 gün premium kanallara erişim sunuyor.

    Kanallar arasında evde bulunan sürede fit kalmak için spor kanalları, tabii ki birçok dizi ve film kanalı ve fazlası yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Kanadalı sanatçı tardigradlar hakkında yayın yaptı"

    Ücretli abonelikleri bu süreçte bedava vermek, bu tip hizmetler için herkesin evde kaldığı durumlarda çok büyük bir pazarlama bonusu olarak karşımıza çıkıyor. Herkes Netflix’teki içeriklerden sıkılıp farklı şeyler aramaya başladığında Roku ve daha fazlası popülerliğinde artış yaşayacak. 30 gün ücretsiz verilen kanallar ise 30 günün sonunda iptal edilmediği sürece kullanıcıların kredi kartından tahsil edilecek.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hana-MicHi__ (Hasan ) 1 sa.
    Ben yaklaşık 3 yıldır Roku Stick kullanıyorum. Amacım Netflix ve YouTube izlemekti. İnanılmaz performanslı ve pratik bir cihaz. Android vs. yüklenmemesi bluTV ve Puhu olmaması en büyük eksikliği.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 sa.
    Amaç sempati kazanmak ve abone çekmek. Editör dediğin böyle olacak :D
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    KalemKolik (kadir ) 2 sa.
    Türkiyede kullanabiliyormuyuz? İlla kendi cihazlarınamı sahip olmamız gerek? Android box a kuraliyormuyuz?
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    SC0RPI0N (Sercan Çakıroğlu) 2 sa.
    Tek sıkıntı ülkemize destek vermiyor
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