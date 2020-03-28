Roku’dan 30 gün ücretsiz premium hesap

Koronavirüs pandemisinin insanların eve sıkışık kalıp can sıkıntısı yaşamasına sebep olduğu şu günlerde firmalar, destek için gelirlerine de zarar vermeden ellerinden geleni yapıyorlar. Buna destek olan bir diğer firma Roku, kullanıcılarına herhangi bir ücret ödettirmeden 30 gün premium kanallara erişim sunuyor.

Kanallar arasında evde bulunan sürede fit kalmak için spor kanalları, tabii ki birçok dizi ve film kanalı ve fazlası yer alıyor.

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Ücretli abonelikleri bu süreçte bedava vermek, bu tip hizmetler için herkesin evde kaldığı durumlarda çok büyük bir pazarlama bonusu olarak karşımıza çıkıyor. Herkes Netflix’teki içeriklerden sıkılıp farklı şeyler aramaya başladığında Roku ve daha fazlası popülerliğinde artış yaşayacak. 30 gün ücretsiz verilen kanallar ise 30 günün sonunda iptal edilmediği sürece kullanıcıların kredi kartından tahsil edilecek.

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