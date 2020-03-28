Kanadalı sanatçı tardigradlar hakkında yayın yaptı

Su ayıları olarak bilinen tardigradlar dünyanın en dayanıklı ''hayvanları'' olmakla birlikte 500 milyon yıldır dünya üzerinde bulunuyor ve evrimsel sürecin en ilginç canlı grubundan birini oluşturuyor. Kanadalı sanatçı Julie Laurin ise korona günlerinde tardigradlar hakkında canlı yayın yaptı.
Tardigradlar
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Su ayıları, sakal hayvancıkları, Tardigrada, Yavaşadımlılar (Latince tardus yavaş; gradi adımlamak); ince segment ve kutikula bulunduran, 4 çift kısa bacağı olan omurgasız hayvanlar şubesini oluşturuyor. Mikroskobik boyutta olan bu canlılar Dünya'nın en küçük hayvanı olma özelliği taşıyor. Tatlı sularda ve nemli alanlarda yaşamakla birlikte vücutları genel görünüşüyle silindir şeklinde, karın tarafları ise düz biçimde bulunuyor. Tardigradların solunum organları bulunmuyor ve uzayda yaşabildikleri biliniyor.
İlk olarak 1700'lü yılların sonlarında biyologlar tarafından keşfedilen tardigradlar okyanuslardan çöllere kadar birçok habitatta yaşayabiliyor.
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Sanatçının yaptığı yayına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
https://twitter.com/atinyworldorg/status/1242820499522158592
https://futurism.com/the-byte/livestream-tardigrades-twitch Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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