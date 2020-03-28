Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kanadalı sanatçı tardigradlar hakkında yayın yaptı

    Su ayıları olarak adlandırılan tardigradlar Dünya'nın en küçük hayvanı olma özelliği taşıyor. Kanadalı sanatçı Julie Laurin korona günlerinde tardigradlar hakkında canlı yayın yaptı.
    41 dk.
    252
    41
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Kanadalı sanatçı tardigradlar hakkında yayın yaptı
    Tam Boyutta Gör

    Su ayıları olarak bilinen tardigradlar dünyanın en dayanıklı ''hayvanları'' olmakla birlikte 500 milyon yıldır dünya üzerinde bulunuyor ve evrimsel sürecin en ilginç canlı grubundan birini oluşturuyor. Kanadalı sanatçı Julie Laurin ise korona günlerinde tardigradlar hakkında canlı yayın yaptı.

    Tardigradlar

     

    İlginizi Çekebilir Avatar 3D yazıcı ile vasküler deri üretildi

    Su ayıları, sakal hayvancıkları, Tardigrada, Yavaşadımlılar (Latince tardus yavaş; gradi adımlamak); ince segment ve kutikula bulunduran, 4 çift kısa bacağı olan omurgasız hayvanlar şubesini oluşturuyor. Mikroskobik boyutta olan bu canlılar Dünya'nın en küçük hayvanı olma özelliği taşıyor. Tatlı sularda ve nemli alanlarda yaşamakla birlikte vücutları genel görünüşüyle silindir şeklinde, karın tarafları ise düz biçimde bulunuyor. Tardigradların solunum organları bulunmuyor ve uzayda yaşabildikleri biliniyor.

    İlk olarak 1700'lü yılların sonlarında biyologlar tarafından keşfedilen tardigradlar okyanuslardan çöllere kadar birçok habitatta yaşayabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni bilek implantı geliştirildi"

    Sanatçının yaptığı yayına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

    https://twitter.com/atinyworldorg/status/1242820499522158592



    https://futurism.com/the-byte/livestream-tardigrades-twitch Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. iOS 13.4'te bir garip hata: Safari'de '+' koyup arama yapılamıyor 41 dk. GÖRÜNTÜLENEN Kanadalı sanatçı tardigradlar hakkında yayın yaptı Sonraki Razer Basilisk Ultimate oyuncu faresi | Video inceleme 1 sa. Google, Infowars uygulamasını Play Store’dan kaldırdı 2 sa. Türkiye'de Koronavirüs yüzünden can kaybı 100'ü aştı! İşte son rakamlar 3 sa. Yeni Apple Watch modelleri ve watchOS 7'ye dair önemli bilgiler paylaşıldı 3 sa. Yeni bilek implantı geliştirildi 4 sa. 'Uzaydan internetin' ünlü şirketi OneWeb iflas etti! SpaceX rakipsiz kalıyor 4 sa. Kompakt tasarımlı OnePlus X geri dönüyor 5 sa. Google Play Store artık arama sonuçlarında uygulama indirme sayılarını gösteriyor 5 sa. Samsung’dan 65 yaş üzeri müşterilere özel teknik servis hizmeti 6 sa. Honor 30S'in tasarımını açığa çıkaran basın görselleri yayınlandı 6 sa. Teams’e geçen Brisa’nın iş süreçleri yüzde 80 güçlendi 7 sa. Zoom uygulamasının, iOS kullanıcılarının bilgilerini Facebook'a gönderdiği ortaya çıktı 7 sa. Slack, Microsoft Teams çağrı özelliğini kendi platformlarıyla entegre etmek istiyor 8 sa. Google CEO'su açıkladı: COVID-19'la mücadele için 800 milyon dolarlık bağış yapacağız 8 sa. Google Duo, görüntülü sohbetlerdeki maksimum katılımcı sayısını 12'ye çıkardı! 9 sa. Çin'de iki yeni Koronavirüs çeşidi tespit edildi 9 sa. NASA, SpaceX'i gelecekteki Lunar Gateway'e kargo ve malzeme gönderme ile görevlendirdi 10 sa. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadele için geliştirdiği MyHealth uygulamasını yayınlıyor 10 sa. Şehirler arası seyahat kısıtlamasının detayları belli oldu 11 sa. Intel Core i9-10980HK işlemcisi 5.30GHz hızları ile geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Huawei P40 Pro tüm ihtişamıyla karşınızda! İşte özellikleri ve...
    DonanımHaber
    TÜBİTAK'ın Covid-19 Web Portalı açıldı
    DonanımHaber
    Google Play Filmler'de ücretsiz film izleme dönemi başlıyor
    DonanımHaber
    Sony Bant Genişliği Kullanımını Azaltmak için İndirme Hızların...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation Plus Nisan 2020 Ücretsiz Oyunları
    Bölüm Sonu Canavarı
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim