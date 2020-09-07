Rollme Hero Pro ilk çerçevesiz ekranlı ve Snapdragon Wear 4100+ yongalı akıllı saat oldu

Akıllı telefon dünyasında başlayan çerçevesiz görünüme erişebilme trendi sonrasında tablet ve dizüstü pazarına; şimdi ise akıllı saat pazarına ulaştı. Rollme Hero Pro ilk çerçevesiz ekranlı akıllı saat oldu.

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Rollme Hero Pro özellikleri

Rollme Hero Pro akıllı saat modeli çok ince kadran kenarları ile çerçevesiz bir görünüm yakalamayı başarmış. Kadranı daha geniş bir şekilde kullanmasına rağmen çerçevesiz akıllı saat konseptinin ne kadar dayanıklılık sunabileceği merak konusu. Akıllı saatler kolumuzda darbelere daha açık olduğu için çerçevesiz ekran kolay bir şekilde zarar görebilir.

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Diğer taraftan yeni tanıtılan Snapdragon Wear 4100+ yongası da ilk kez bu modelde yer alıyor. 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran 12nm sürecindeki yonga seti 1.7GHz hızlarına kadar çıkabiliyor.

İyileştirilmiş üretim süreci ile enerji verimliliğine odaklanan yonga seti her zaman açık ekran, WiFi N, Bluetooth 5.0 gibi özellikler sunuyor. Rollme Hero Pro akıllı saat modeli yakın zamanda piyasada olacak. Bu modelin 4 çekirdekli MediaTek işlemci barındıran Rollme Hero versiyonu da yer alıyor.

https://www.gizmochina.com/2020/09/06/rollme-hero-pro-to-pack-qualcomm-snapdragon-wear-4100-chip/

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