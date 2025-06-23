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    Anlık Bildirim

    ABD İran’ı vurdu Bitcoin 98 bin doları gördü

    ABD barış yanlısı sloganlar kullanmasına rağmen İran’ın nükleer tesislerini vurdu. Üçüncü dünya savaşının tetikleneceği kaygısı piyasaları allak bullak etti.    

    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    İran ve İsrail arasında günlerdir devam eden gerilim, ABD’nin savaşa katılmasıyla bir üst aşamaya geçti. Savaş halinde olmadığını söylemesine rağmen İran’ın kritik 3 nükleer tesisini bombalayan ABD, piyasaları da alt üst etti. 

    Trump illallah ettirdi

    Dünyaya barış getireceği sloganıyla koltuğa oturan Trump, 5 aydır barışı bırakın bizzat kendisi savaş çıkardı. Trump’ın başkanlığını büyük bir umutla bekleyen kripto para piyasası da ilk günden bu yana sürekli eziliyor.

    Geçtiğimiz haftalarda tüm zamanların en yüksek noktasına çıkan Bitcoin fiyatı, İran-İsrail gerilimi ve sonrasında ABD’nin saldırısı ile vadeli borsalarda 98 bin dolar seviyesine kadar çekildi. Bitcoin hakimiyeti yüzde 65 oldu ve altcoin piyasası yüzde 10 civarında düşüş kaydetti. Sonrasında ise 100 bin doların üzerine attı. 

    İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidi ve Yemen’in ABD unsurlarına savaş ilan etmesi piyasaları tehdit etmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde kalıcı bir ateşkes ya da barış görüşmesi gerçekleşmezse Bitcoin ve kripto para piyasası derin bir karanlığa gömülebilir. 
     

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