Tesla robotaksi hizmeti ilk yolcusunu aldı

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Tam Boyutta Gör Geçen yıl tanıtılmasına rağmen bir türlü ticari faaliyetlerine başlayamayan Tesla’nın robotaksi hizmeti nihayet kısıtlı bir grupla ilk sürüşünü yaptı. Elon Musk kişisel hesabından duyuruyu yaparken yolcular da ilk deneyimlerini paylaştı.

Tesla robotaksi hizmetini başlattı

Austin şehrinde kısıtlı bir güzergah üzerinde test edilen robotaksi hizmeti sadece davetiye gönderilmiş bir grup kullanıcı ile yapılıyor. 10 civarında Tesla Cybercab aracına sahip olan robotaksi hizmeti uzaktan bir operatör tarafından sürekli izleniyor ve araçlar içerisinde bir güvenlik monitörü de var.

Tesla, merakla beklenen robotaksi hizmetini bu ay başlatıyor 1 hf. önce eklendi

Tesla güvenlik konusunda aşırı paranoid olduğunu belirtiyor. Bu bakımdan robotaksi hizmeti daha çok bir pilot program niteliğinde gerçekleşiyor. Elon Musk sürüş başına ortalama 4.2$ ücret ödeneceğini açıkladı. Şehir yönetimleriyle de sıkıntılar olduğu için henüz robotaksi hizmetinin yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı bilinmiyor.

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