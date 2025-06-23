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    Tesla robotaksi hizmeti ilk yolcusunu aldı

    Tesla yazılım ve donanım ekibinin elinden çıkan sürücüsüz robotaksi hizmeti pilot program tarzında da olsa başladı. İlk yolcular deneyimlerini sosyal medyada paylaştı.

    Tesla Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl tanıtılmasına rağmen bir türlü ticari faaliyetlerine başlayamayan Tesla’nın robotaksi hizmeti nihayet kısıtlı bir grupla ilk sürüşünü yaptı. Elon Musk kişisel hesabından duyuruyu yaparken yolcular da ilk deneyimlerini paylaştı. 

    Tesla robotaksi hizmetini başlattı

    Austin şehrinde kısıtlı bir güzergah üzerinde test edilen robotaksi hizmeti sadece davetiye gönderilmiş bir grup kullanıcı ile yapılıyor. 10 civarında Tesla Cybercab aracına sahip olan robotaksi hizmeti uzaktan bir operatör tarafından sürekli izleniyor ve araçlar içerisinde bir güvenlik monitörü de var. 

    Tesla güvenlik konusunda aşırı paranoid olduğunu belirtiyor. Bu bakımdan robotaksi hizmeti daha çok bir pilot program niteliğinde gerçekleşiyor. Elon Musk sürüş başına ortalama 4.2$ ücret ödeneceğini açıkladı. Şehir yönetimleriyle de sıkıntılar olduğu için henüz robotaksi hizmetinin yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı bilinmiyor. 

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