Tesla robotaksi hizmeti ilk yolcusunu aldı

Tesla robotaksi hizmetini başlattı
Austin şehrinde kısıtlı bir güzergah üzerinde test edilen robotaksi hizmeti sadece davetiye gönderilmiş bir grup kullanıcı ile yapılıyor. 10 civarında Tesla Cybercab aracına sahip olan robotaksi hizmeti uzaktan bir operatör tarafından sürekli izleniyor ve araçlar içerisinde bir güvenlik monitörü de var.
Tesla güvenlik konusunda aşırı paranoid olduğunu belirtiyor. Bu bakımdan robotaksi hizmeti daha çok bir pilot program niteliğinde gerçekleşiyor. Elon Musk sürüş başına ortalama 4.2$ ücret ödeneceğini açıkladı. Şehir yönetimleriyle de sıkıntılar olduğu için henüz robotaksi hizmetinin yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı bilinmiyor.
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