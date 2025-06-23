BİM marketler GeForce RTX 5070 ekran kartlı Monster oyuncu bilgisayarı satacak

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Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin hafta ortası aktüel kataloğunda Monster markasına ait oyuncu bilgisayarlarının yanında akülü lüks araçlar ve uzaktan kumandalı RC arabalar yer alıyor.

25 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri

25 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Monster markasına ait oyuncu bilgisayarları yer alıyor. Önceki satışlardan farklı olarak bu kez Nvidia’nın GeForce RTX 5070 ekran kartı kullanılmış.

27 Haziran BİM aktüel kataloğunda neler var? 1 gün önce eklendi

Tulpar T6 V3.4.5 oyuncu dizüstü bilgisayarı 16 inçlik Full HD+ 165Hz ekran, Intel Core i7-13700HX işlemci, GeForce RTX 5070 ekran kartı, 32GB RAM ve 1TB depolama özellikleri ile 85000TL olarak alıcılarını bekliyor.

Alternatif olarak Monster Tulpar T6 V3.1.5 modeli 16 inçlik Full HD+ 165Hz ekran, Intel Core i7-13700HX işlemci, GeForce RTX 4060 ekran kartı, 32GB RAM ve 1TB depolama özellikleri ile 58950TL.

Kasa arayanlar için ise Tulpar TD3 V1.11.3 oyuncu bilgisayarı Intel Core i5-1440F grafiksiz işlemci, 16GB RAM, 1TB depolama, Nvidia GeForce RTX 4060Ti ekran kartı gibi özelliklerle 54000TL olarak satılacak.



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