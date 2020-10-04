RTÜK'ten Spotify'a lisans uyarısı: Erişim engeli gelebilir

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İnternet radyo ve televizyonlarının RTÜK denetimine tabi olmasından sonra pek çok yayıncı kuruluş, Üst Kurul'a lisans başvurusunda bulundu. "Netflix", "Amazon Prime Video", "Mubi" gibi uluslararası bilinirliğe sahip yayıncılar da lisans için başvuru süreçlerini başlatırken, dünya çapında faaliyet gösteren bazı kuruluşlar ise başvuru yapmakta gecikti.

Üst Kurul, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının incelemeleri neticesinde Spotify'ın "https://open.spotify.com" ile FOXplay'in "https://www.foxplay.com.tr/" adreslerinden internet ortamında isteğe bağlı yayıncılık faaliyeti gerçekleştirdiğini, Paylaş FM'in "http://www.paylasfm.com/" internet ortamından radyo yayını, Medyaport TV'nin de "http://medyaporttv.com/" adresinden lisanssız televizyon yayını yaptığını belirledi.

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3 aylık lisans ücretinin peşin ödenmesi gerekiyor

RTÜK tarafından yapılan uyarıda, söz konusu yayıncıların başvuru talebini içeren dilekçeleri ve taahhütnameyle yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği ve 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin ödemeleri gerektiği belirtilerek, başvuru sonrasında yayıncıların 3 ay süresince yayınlarına devam edebilecekleri vurgulandı.

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Duyuruda, belirtilen süre içerisinde ilave 3 aylık yayın lisansı ücretini peşin ödemeleri fakat internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanamaması durumunda, ilgili yayıncıların bir 3 ay daha yayın hizmetlerini sunabilecekleri bildirildi.

Lisans alınmazsa erişim engeli gelebilir

Yönetmeliğe göre duyurudan sonra lisans başvurusu yapmayanların 72 saat içerisinde yayınlarına son vermesi gerekiyor. Başvuru yapmamaları durumunda da RTÜK, yasa gereği ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacak ve sulh ceza hakimliğinden ilgili yayın kuruluşları için erişim engeli isteyecek.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-spotify-ve-foxplayi-lisans-basvurusu-yapmasi-icin-uyardi/1994130

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