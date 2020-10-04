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    RTÜK'ten Spotify'a lisans uyarısı: Erişim engeli gelebilir

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Spotify ve FOXplay'i yayınlarına devam edebilmek için lisans başvurusu yapmaları gerektiği konusunda uyardı. Eğer başvuru yapılmazsa erişim engeli gelebilir.
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    Barış Cankı
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    RTÜK'ten Spotify'a lisans uyarısı: Erişim engeli gelebilir
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    İnternet radyo ve televizyonlarının RTÜK denetimine tabi olmasından sonra pek çok yayıncı kuruluş, Üst Kurul'a lisans başvurusunda bulundu. "Netflix", "Amazon Prime Video", "Mubi" gibi uluslararası bilinirliğe sahip yayıncılar da lisans için başvuru süreçlerini başlatırken, dünya çapında faaliyet gösteren bazı kuruluşlar ise başvuru yapmakta gecikti.

    Üst Kurul, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının incelemeleri neticesinde Spotify'ın "https://open.spotify.com" ile FOXplay'in "https://www.foxplay.com.tr/" adreslerinden internet ortamında isteğe bağlı yayıncılık faaliyeti gerçekleştirdiğini, Paylaş FM'in "http://www.paylasfm.com/" internet ortamından radyo yayını, Medyaport TV'nin de "http://medyaporttv.com/" adresinden lisanssız televizyon yayını yaptığını belirledi.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTÜK, Spotify'a 72 saat süre verdi: Erişim engeli başvurusu yapılacak

    3 aylık lisans ücretinin peşin ödenmesi gerekiyor

    RTÜK tarafından yapılan uyarıda, söz konusu yayıncıların başvuru talebini içeren dilekçeleri ve taahhütnameyle yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği ve 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin ödemeleri gerektiği belirtilerek, başvuru sonrasında yayıncıların 3 ay süresince yayınlarına devam edebilecekleri vurgulandı.

    Ayrıca Bkz. "Pandemi süreci Rusya’dan dev bir oyun şirketi çıkardı"

    Duyuruda, belirtilen süre içerisinde ilave 3 aylık yayın lisansı ücretini peşin ödemeleri fakat internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanamaması durumunda, ilgili yayıncıların bir 3 ay daha yayın hizmetlerini sunabilecekleri bildirildi.

    Lisans alınmazsa erişim engeli gelebilir

    Yönetmeliğe göre duyurudan sonra lisans başvurusu yapmayanların 72 saat içerisinde yayınlarına son vermesi gerekiyor. Başvuru yapmamaları durumunda da RTÜK, yasa gereği ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacak ve sulh ceza hakimliğinden ilgili yayın kuruluşları için erişim engeli isteyecek.



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-spotify-ve-foxplayi-lisans-basvurusu-yapmasi-icin-uyardi/1994130 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Virinom (Süleyman Kenar) 2 hf. en beğenilen
    Devlet değil sanki aç gözlü emlakçı mübarek. 3 aylık kirayı peşin istemek nedir ya? Spotify'dan Netflix'ten haraç kesmeseler TRT'nin maaşlarını bile ödeyemezler.
    Devlet değil sanki aç gözlü emlakçı mübarek. 3 aylık kirayı peşin istemek nedir ya? Spotify'dan Netflix'ten haraç kesmeseler TRT'nin maaşlarını bile ödeyemezler...
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    1 Yanıt Yanıtla +73
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    ressi1 (Resul ) 2 hf.
    Geçenden bir, geçemeyenden iki, deli dumrul misali devlet yönetimi...
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    redoracle (yıldırım coolboy) 2 hf.
    Sosyal medya'dan sonra şimdi de bu, gençlere iyi çalışıyorlar, seçimde de gençler gerekeni yapar artık.Şu kadar vergilerle,zamlarla,rantla uğraşacaklarına adalet,hak,hukuk,özgürlük ve demokrasi,liyakat,kalkınma,eğitim,isthidamla uğraşsalar bu kadar kriz olmazdı ekonomide,insanların hayatında,bu kadar bezmezdi insanlar hayatından,hergün daha da nasıl çekilmez hale getiririz diye planlama yapılıyor heralde.
    Sosyal medya'dan sonra şimdi de bu, gençlere iyi çalışıyorlar, seçimde de gençler gerekeni yapar artık.Şu kadar vergilerle,zamlarla,rantla uğraşacaklarına adale...
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    1 Yanıt Yanıtla +22
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    FearlessRoom (Onur Kaplan) 1 hf. yeni yorumcu
    Benim anladigim 2021 girmeden YASAKLANICAK servisler soyle;

    Spotify
    YouTube
    YouTube Music
    Facebook
    Instagram
    Whatsapp
    Twitter
    Discord
    Telegram
    Eksisozluk

    Bunlarin disinda kullanabilecegimiz 1 milyon kisi alti bir platform var mi arkadaslar, simdiden uyelik acmak istiyorum.

    Birde anlamadigim Spotify KDV ve Gelir Vergisini odeyen bir firma. Yaptigi yayinda internet uzerinden, internete her muzk ve video atan kisiye o zaman lisans mi cikicak sizce bundan sonra?
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    lterlemez 1 hf.
    Bunları boş verin siz, hükumet 2 kat borçlanma yetkisi aldı. Bunlar hiçbir şey değil, 2021 itibari ile gelecek olan vergi zamlarını ve yeni vergileri düşünün. Bu servislerin çoğu, ortalama maliyeti düşük olan servisler, son kullanıcıyı çok etkilemez. Asıl, vergilerde nasıl etkileneceğiz onu düşünün.
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    Djalma Feitosa Dias 2 hf.
    müzik uygulamasının rtürkle lisansla ne alakası var ?
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    Naruto45 2 hf. (düzenlendi)
    paypal kolayıni yapti ugrasmadi servisi sonlandirdi verigiyi savunanlar vergisinide odeyip hizmeti kullanirsiniz artik paraniz bol
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    jubeii 2 hf.
    netfliz yerine hak hukuk adalet için poşet parasına gösterdiniz tepkiyi göstermediniz be. düşünün biraz. adalet olmadan burnunuz boktan çıkmaz. dedeleriniz öğrenemedi bunu. akıl etmiyor musunuz hala.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Bunun adı haraç
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    huseyinadukeeee (H Ş) 2 hf.
    Ya yeter siz nasıl aç gözlüsünüz bıktık artık sizden abi bi salın nolur bi salın bi bitmedi Spotify Netflix yeter ya yeter nedir bu. Doyuramaz olduk sizi bi durun artık bir şeye de eliniz atmayın harbiden bıktım ya. Gidin artık ülkeden ne kadar para aldıysanız gidin bırakın. Geleceğimizi karartmayın. Bi müzik zevkimiz var o da şimdi kim bilir kaç para olacak anasını satayım ya of.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 hf.
    zaten fazla kullanmıyordum benim için bir sorun yok
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    Stand Alone (STAND ALONE) 2 hf.
    İyi olmuş. Lisans ücreti vermeyen bir zahmet para da kazanmasın.
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    infom@n (Uğur Doğan) 2 hf.
    Hökümet nereden para toplayacağını şaşırdı. Sarayın ve saraydakilerin masraflarını ödemek için her tarafa saldırıyorlar.
    Eşitlik ve adalet olacaksa bütün web siteleri ve uygulamalara vergi koysunlar.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    spotify erişim engeli, spotify kapanacak mı ve
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