RTÜK'ten Spotify'a lisans uyarısı: Erişim engeli gelebilir

İnternet radyo ve televizyonlarının RTÜK denetimine tabi olmasından sonra pek çok yayıncı kuruluş, Üst Kurul'a lisans başvurusunda bulundu. "Netflix", "Amazon Prime Video", "Mubi" gibi uluslararası bilinirliğe sahip yayıncılar da lisans için başvuru süreçlerini başlatırken, dünya çapında faaliyet gösteren bazı kuruluşlar ise başvuru yapmakta gecikti.
Üst Kurul, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının incelemeleri neticesinde Spotify'ın "https://open.spotify.com" ile FOXplay'in "https://www.foxplay.com.tr/" adreslerinden internet ortamında isteğe bağlı yayıncılık faaliyeti gerçekleştirdiğini, Paylaş FM'in "http://www.paylasfm.com/" internet ortamından radyo yayını, Medyaport TV'nin de "http://medyaporttv.com/" adresinden lisanssız televizyon yayını yaptığını belirledi.İlginizi Çekebilir RTÜK, Spotify'a 72 saat süre verdi: Erişim engeli başvurusu yapılacak
3 aylık lisans ücretinin peşin ödenmesi gerekiyor
RTÜK tarafından yapılan uyarıda, söz konusu yayıncıların başvuru talebini içeren dilekçeleri ve taahhütnameyle yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği ve 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin ödemeleri gerektiği belirtilerek, başvuru sonrasında yayıncıların 3 ay süresince yayınlarına devam edebilecekleri vurgulandı.
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Duyuruda, belirtilen süre içerisinde ilave 3 aylık yayın lisansı ücretini peşin ödemeleri fakat internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanamaması durumunda, ilgili yayıncıların bir 3 ay daha yayın hizmetlerini sunabilecekleri bildirildi.
Lisans alınmazsa erişim engeli gelebilir
Yönetmeliğe göre duyurudan sonra lisans başvurusu yapmayanların 72 saat içerisinde yayınlarına son vermesi gerekiyor. Başvuru yapmamaları durumunda da RTÜK, yasa gereği ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacak ve sulh ceza hakimliğinden ilgili yayın kuruluşları için erişim engeli isteyecek.
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-spotify-ve-foxplayi-lisans-basvurusu-yapmasi-icin-uyardi/1994130 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Spotify
YouTube
YouTube Music
Discord
Telegram
Eksisozluk
Bunlarin disinda kullanabilecegimiz 1 milyon kisi alti bir platform var mi arkadaslar, simdiden uyelik acmak istiyorum.
Birde anlamadigim Spotify KDV ve Gelir Vergisini odeyen bir firma. Yaptigi yayinda internet uzerinden, internete her muzk ve video atan kisiye o zaman lisans mi cikicak sizce bundan sonra?
Eşitlik ve adalet olacaksa bütün web siteleri ve uygulamalara vergi koysunlar.
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