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    Pandemi süreci Rusya’dan dev bir oyun şirketi çıkardı

    Igor ve Dmitry kardeşlerin 2001 yılında kurduğu Playrix şirketi bugün mobil dünyada en çok kazanan ikinci şirket haline geldi. Eşleştirme tarzındaki oyunları büyük ilgi görüyor.
    2 hf.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Pandemi süreci Rusya’dan dev bir oyun şirketi çıkardı
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    Homescapes ve Gardenscapes gibi bağımlılık yapıcı oyunların arkasındaki isim Rus Playrix; pandemi döneminde gelirlerini katladı ve sahiplerinin dünyanın en zenginleri arasına girmesini sağladı.

    Playrix kimdir?

    Playrix stüdyosunun temelleri 2001 yılına kadar gidiyor. Yazılım satarak para kazanma amacında olan Igor, kardeşi Dmitry ile çevrim içi yazılım paketleri satmaya başlıyor. Aylık geliri 10 bin doları geçince Playrix adıyla ticari faaliyetlerine başlayan kardeşler sürekli bir büyüme içerisine giriyor.

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    Bugün merkezi İrlanda’da olan Playrix’in Rusya ve Avrupa’da geliştirici ofisleri mevcut. Firma toplamda 2500 kişilik bir çalışan ordusuna sahip. Pandemi döneminde insanların eve kapanmasını iyi değerlendiren firma gelirlerini yüzde 60 oranında arttırdı.

    Gardenscapes, Homescapes, Township gibi oyunlara sahip olan Playrix 1 milyardan fazla indirme sayısına ulaşmış durumda. 150 milyon civarında aktif kullanıcısı olan oyunlar yılın ilk 8 ayında rekor kırdı.

    Pandemi süreci Rusya’dan dev bir oyun şirketi çıkardı
    Tam Boyutta Gör

    Pandemi döneminde şirketlerin reklam bütçelerini kısmaya başlaması reklam ücretlerinin düşmesine neden oldu. Playrix bu fırsatı iyi kullandı ve reklam faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Reklamlar üzerinden de oyunlara oldukça fazla kullanıcı geldi.

    Firmanın yılın ilk 8 ayında 1.75 milyar dolar gelir elde ederek yüzde 60 artış sağladığı ifade ediliyor. En pik dönemde de aktif kullanıcı sayısı 180 milyona kadar tırmandı. Yılın geri kalanı da firma için oldukça aydınlık.

    Elde edilen başarı ile mobil oyun dünyasında Playrix artık ikinci sırada. Geçen yıl yedinci sırada olan firmanın sıçraması dikkat çekici. Tencent ile mobil dünyada sıkı bir mücadeleye girişen Playrix’in kurucuları da servetlerini ikiye katladı.

    38 yaşında olan Igor ve 35 yaşındaki kardeşi Dmitry’nin her birisinin 3.9 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Geçen yıl 2 milyar dolar civarında idi. İkili bu süreçte önemli geliştirici ekipleri satın alarak kadrosunu genişletti. Mali danışmanlar büyük bir birleşme veya borsaya açılma tavsiyelerinde bulunuyorsa da Playrix şimdilik yoluna tek başına devam etmek istiyor.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-29/billionaire-gaming-brothers-emerge-as-tencent-s-biggest-rival Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    VaporWave (Emre ) 2 hf. en beğenilen PURECAUCASIANWHITE
    Bu şirketin reklamlarına uyuz oluyorum yalnızca.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sendemail (umit erdem) 2 hf.
    Flappy bird yapımcısı Dong Nguyen günde 50bin dolar gelir elde ediyordu , geliri 18 milyon dolara ulaştıgında oyunu marketten kaldırdı.

    Oyun aşırı derecede bağımlılık yapıyor ve benim buna içim elvermiyor deyip , oyunu kaldırdı.
    kaldırdığı gün itibariyle 200 milyon defa indirilmişti.

    Forbes dergisi bir sayısında sayfalarca yer ayırmıştı bu uygulamaya ...sene 2014 dü sanırım ....
    Flappy bird yapımcısı Dong Nguyen günde 50bin dolar gelir elde ediyordu , geliri 18 milyon dolara ulaştıgında oyunu marketten kaldırdı. Oyun aşırı dere...
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    Yanıtla +7
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    TonyJunior 2 hf.
    aslında sağlam bi sermayen olucak mobil yazılım stüdyosu kurucaksın parayı katlarsın vallahi
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozansirinn (ozansirin89 ) 2 hf.
    Reklamları zekice yapıyorlar reklamdan çıkamıyoruz onlarda kazanıyor
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 hf.
    çok iyi başarı
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    Barış Manço (Ahmet Akgün) 2 hf.
    Şaşırtmadı.
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    Sonic.Storm (NS ) 2 hf.
    Youtube reklamlarından çektikleri çocuk ordusu sayesinde köşeyi döndüler demek
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    rookiecod3r (Erdem Taş) 2 hf.
    Çer çöp hypercasual oyunlar para ediyor.
    Yanıtla +1
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    Vict0ry (Tunahan .) 2 hf.
    Township bende oynamıştım karantina döneminde. Oyun inanılmaz şekilde oyun içi para aldırmaya yönelik.
    Yanıtla +2
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    Raydr1c 2 hf.
    Önemli olan o oyunları yazabilmek değil, fikri ortaya koyabilmek. Tabii bu yalnızca bu sektörde de geçerli değil, her sektörde en önemli şey "fikir".
    Yanıtla +3
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    sendemail (umit erdem) 2 hf.
    Flappy bird yapımcısı Dong Nguyen günde 50bin dolar gelir elde ediyordu , geliri 18 milyon dolara ulaştıgında oyunu marketten kaldırdı.

    Oyun aşırı derecede bağımlılık yapıyor ve benim buna içim elvermiyor deyip , oyunu kaldırdı.
    kaldırdığı gün itibariyle 200 milyon defa indirilmişti.

    Forbes dergisi bir sayısında sayfalarca yer ayırmıştı bu uygulamaya ...sene 2014 dü sanırım ....
    Yanıtla +7
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    9600_G_T (kadir varae) 2 hf.
    biz satiyoruz
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    TonyJunior 2 hf.
    aslında sağlam bi sermayen olucak mobil yazılım stüdyosu kurucaksın parayı katlarsın vallahi
    Yanıtla +6
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    5526 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    uygulama haber, playrix ve
    3 etiket daha gardenscapes covid-19 games Mobil Teknolojiler
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