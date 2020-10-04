Pandemi süreci Rusya’dan dev bir oyun şirketi çıkardı

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Homescapes ve Gardenscapes gibi bağımlılık yapıcı oyunların arkasındaki isim Rus Playrix; pandemi döneminde gelirlerini katladı ve sahiplerinin dünyanın en zenginleri arasına girmesini sağladı.

Playrix kimdir?

Playrix stüdyosunun temelleri 2001 yılına kadar gidiyor. Yazılım satarak para kazanma amacında olan Igor, kardeşi Dmitry ile çevrim içi yazılım paketleri satmaya başlıyor. Aylık geliri 10 bin doları geçince Playrix adıyla ticari faaliyetlerine başlayan kardeşler sürekli bir büyüme içerisine giriyor.

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Bugün merkezi İrlanda’da olan Playrix’in Rusya ve Avrupa’da geliştirici ofisleri mevcut. Firma toplamda 2500 kişilik bir çalışan ordusuna sahip. Pandemi döneminde insanların eve kapanmasını iyi değerlendiren firma gelirlerini yüzde 60 oranında arttırdı.

Gardenscapes, Homescapes, Township gibi oyunlara sahip olan Playrix 1 milyardan fazla indirme sayısına ulaşmış durumda. 150 milyon civarında aktif kullanıcısı olan oyunlar yılın ilk 8 ayında rekor kırdı.

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Pandemi döneminde şirketlerin reklam bütçelerini kısmaya başlaması reklam ücretlerinin düşmesine neden oldu. Playrix bu fırsatı iyi kullandı ve reklam faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Reklamlar üzerinden de oyunlara oldukça fazla kullanıcı geldi.

Firmanın yılın ilk 8 ayında 1.75 milyar dolar gelir elde ederek yüzde 60 artış sağladığı ifade ediliyor. En pik dönemde de aktif kullanıcı sayısı 180 milyona kadar tırmandı. Yılın geri kalanı da firma için oldukça aydınlık.

Elde edilen başarı ile mobil oyun dünyasında Playrix artık ikinci sırada. Geçen yıl yedinci sırada olan firmanın sıçraması dikkat çekici. Tencent ile mobil dünyada sıkı bir mücadeleye girişen Playrix’in kurucuları da servetlerini ikiye katladı.

38 yaşında olan Igor ve 35 yaşındaki kardeşi Dmitry’nin her birisinin 3.9 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Geçen yıl 2 milyar dolar civarında idi. İkili bu süreçte önemli geliştirici ekipleri satın alarak kadrosunu genişletti. Mali danışmanlar büyük bir birleşme veya borsaya açılma tavsiyelerinde bulunuyorsa da Playrix şimdilik yoluna tek başına devam etmek istiyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-29/billionaire-gaming-brothers-emerge-as-tencent-s-biggest-rival

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