Mercedes, yeni CLA'ya yönelik yüksek talep karşısında üretimi artırıyor

Bu üreticilerden biri olan Mercedes-Benz, yalnızca üç ay önce tanıttığı üçüncü nesil CLA modelinin üretimini şimdiden artırıyor. Şirket, yüksek talep karşısında üretim hattına üçüncü bir vardiya ekliyor. İlk kez tamamen elektrikli bir versiyonla satışa sunulan CLA, hala içten yanmalı motor seçenekleriyle de geliyor. Bu da ilgideki artışı açıklayan önemli bir faktör.
Mercedes’in üretim direktörü Jörg Burzer, şirket merkezinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, yeni CLA’ya gelen siparişlerin “oldukça cesaret verici” olduğunu ve üretim artışının sorunsuz ilerlediğini söyledi. Otomotiv sektörünü etkileyen tedarik sorunları -özellikle Çin’den temin edilen nadir toprak elementleri- hala endişe kaynağı olsa da, Mercedes ihtiyaç duyduğu parçaları güvence altına aldığını açıkladı.
Yeni CLA ailesi genişliyor
Yeni CLA’nın elektrikli versiyonları CLA 250+ EQ Technology ve CLA 350 4Matic EQ Technology olarak adlandırılıyor. Her iki modelde de 85 kWsa kapasiteli lityum-iyon batarya ve 800 voltluk elektrik mimarisi bulunuyor. CLA 250+, arka aksa yerleştirilmiş tek motorla 268 hp güç ve 335 Nm tork sunarken; çift motorlu CLA 350, toplamda 349 hp güç ve 515 Nm tork üretiyor.
İçten yanmalı CLA modelleri ise 48 voltluk hafif hibrit desteğine sahip 1.5 litrelik dört silindirli motorlar ve 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla donatılacak. Ancak bu versiyonların performans verileri henüz açıklanmadı.
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