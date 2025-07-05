Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mercedes, yeni CLA'ya yönelik yüksek talep karşısında üretimi artırıyor

    Mercedes, yeni nesil CLA için üretimi artırıyor. Elektrikli ve benzinli seçeneklere olan yoğun talep, fabrikada üçüncü vardiyanın başlamasına neden oldu.         

    Yeni Mercedes CLA'ya yoğun talep: Üretim üç vardiyaya çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyasında SUV'lar popülerliği ele geçirmiş durumda. Birçok büyük otomobil üreticisi sedan modellerini ürün gamından çıkarıp onların yerine SUV’lara yöneldi. Ancak bazı üreticiler, yeni sedan modelleri sunmaya devam ediyor.

    Bu üreticilerden biri olan Mercedes-Benz, yalnızca üç ay önce tanıttığı üçüncü nesil CLA modelinin üretimini şimdiden artırıyor. Şirket, yüksek talep karşısında üretim hattına üçüncü bir vardiya ekliyor. İlk kez tamamen elektrikli bir versiyonla satışa sunulan CLA, hala içten yanmalı motor seçenekleriyle de geliyor. Bu da ilgideki artışı açıklayan önemli bir faktör.

    Mercedes’in üretim direktörü Jörg Burzer, şirket merkezinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, yeni CLA’ya gelen siparişlerin “oldukça cesaret verici” olduğunu ve üretim artışının sorunsuz ilerlediğini söyledi. Otomotiv sektörünü etkileyen tedarik sorunları -özellikle Çin’den temin edilen nadir toprak elementleri- hala endişe kaynağı olsa da, Mercedes ihtiyaç duyduğu parçaları güvence altına aldığını açıkladı.

    Yeni CLA ailesi genişliyor

    Yeni Mercedes CLA'ya yoğun talep: Üretim üç vardiyaya çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Benzinli CLA modellerinin üretimi önümüzdeki birkaç ay içinde başlayacak. Mercedes ayrıca yıl bitmeden yeni CLA Shooting Brake (station wagon) versiyonunun üretimine de başlamayı planlıyor.

    Yeni CLA’nın elektrikli versiyonları CLA 250+ EQ Technology ve CLA 350 4Matic EQ Technology olarak adlandırılıyor. Her iki modelde de 85 kWsa kapasiteli lityum-iyon batarya ve 800 voltluk elektrik mimarisi bulunuyor. CLA 250+, arka aksa yerleştirilmiş tek motorla 268 hp güç ve 335 Nm tork sunarken; çift motorlu CLA 350, toplamda 349 hp güç ve 515 Nm tork üretiyor.

    İçten yanmalı CLA modelleri ise 48 voltluk hafif hibrit desteğine sahip 1.5 litrelik dört silindirli motorlar ve 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla donatılacak. Ancak bu versiyonların performans verileri henüz açıklanmadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ferrari'nin yeni canavarı Amalfi ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eve fiber kablo çektirme ücreti en iyi konut sigortası hangisi adblue uyarısı gitmiyor güvenilir evde paketleme işi arabanın altını vurdum yağ kaçırıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Note 12 Pro 5G
    Xiaomi Note 12 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS Vivobook S 14
    ASUS Vivobook S 14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum