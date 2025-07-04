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    BYD'nin station wagon modeli Seal 06 DM-i Çin'de satışa sunuldu

    BYD, hibrit Seal 06 DM-i modelinin station wagon versiyonunu Çin’de satışa sundu. Hibrit motoruyla toplam 2 bin km'ye kadar menzil sunan modelde konfor odaklı süspansiyon sistemi dikkat çekiyor.

    BYD, Seal 06 DM-i Touring Edition modelini satışa sundu Tam Boyutta Gör
    BYD, hibrit sedan modeli Seal 06 DM-i’nin station wagon versiyonunu piyasaya sürdü. Seal 06 DM-i Touring Edition adıyla tanıtılan yeni modelin başlangıç fiyatı yaklaşık 15.320 dolar olarak belirlendi.

    Seal 06 DM-i sedan modeli, BYD’nin beşinci nesil DM hibrit teknolojisiyle 28 Mayıs 2024’te tanıtılmıştı ve NEDC standartlarına göre 2.100 km’ye kadar menzil sunuyordu. Touring versiyon ise sedan versiyonla aynı tasarım çizgilerini korurken, daha pratik gövde tipi sayesinde artırılmış bagaj hacmiyle geliyor.

    Yeni station wagon modeli; 4.850 mm uzunluk, 1.890 mm genişlik, 1.505 mm yükseklik ve 2.790 mm aks mesafesiyle, sedan versiyona göre biraz daha büyük boyutlara sahip.

    Seal 06 DM-i Touring Edition, 100 beygirlik 1.5 litrelik benzinli motorla birlikte versiyona göre 120 kW veya 160 kW'lık elektrik motoruna sahip. Araç, 0’dan 100 km/s hıza 7,7 saniyede çıkabiliyor. BYD’nin ünlü "Blade" bataryasıyla donatılan model, giriş seviyesinde 80 km, üst versiyonlarda ise 150 km elektrikli sürüş menzili sunuyor. Batarya, %30’dan %80’e 25 dakikada şarj olabiliyor ve harici cihazlara güç sağlama (V2L) özelliği de mevcut.

    BYD, Seal 06 DM-i Touring Edition modelini satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Yeni station wagon modeli, standart olarak 12,8 inçlik bir ekran, 8,8 inçlik LCD gösterge paneli, altı hoparlör, altı hava yastığı, LED farlar ve ısıtmalı/soğutmalı ön koltuklarla birlikte geliyor. Giriş seviyesi model ayrıca DiPilot 100 adlı bir sürücü destek sistemi sunuyor. Bu sistemde 12 kamera, 5 mm dalga radarı ve 12 ultrasonik radar bulunuyor. “100” sayısı, sistemin saniyede trilyon işlemlik (TOPS) hesaplama gücünü ifade ediyor. Bu sistem, otoyollarda otomatik pilotla seyir yapabiliyor.

    En üst donanım seviyesine sahip BYD Seal 06 DM-i station wagon, 15,6 inçlik daha büyük bir ekran, sekiz hoparlör ve yedi hava yastığıyla donatılmış. En öne çıkan özelliği ise elektromanyetik valflerle çalışan DiSus-C gövde kontrol süspansiyon sistemi. Bu sistem sürüş konforunu artırıyor.

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