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Sağlığın Merkezi iPad'de

8 yıl
2b
1
iPad
DH Bülten
Dh Bülten
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Türkiye’nin ilk hastane mobil uygulamalarını gerçekleştiren
Anadolu Sağlık Merkezi, şimdi de iPad internet sitesini hizmete sundu.
Kurulduğu günden bu yana sağlıkta referans merkezi olma vizyonuyla gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla “Sağlığın Merkezi” konumuna ulaşan Anadolu Sağlık Merkezi’nin internet sitesi, iPad uyumlu çalışıyor.

iPad kullanıcıları artık Anadolu Sağlık Merkezi sitesinin (www.anadolusaglik.org) tüm fonksiyonlarına iPad üzerinden de ulaşabiliyor. Bu uygulama sayesinde, e-randevu alınabiliyor, sağlık haberleri izleniyor, hekimlerle ilgili arzu edilen tüm ayrıntılı bilgilere ulaşılıyor.

Anadolu Sağlık Merkezi daha önce iPhone/iPad İlkyardım uygulamasını gerçekleştirmiş, bu faydalı çalışma kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görmüştü. (http://itunes.apple.com/us/app/id381703878?mt=8)


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