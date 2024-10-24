Apple Mail uygulaması yıllar sonra yenileniyor

- Mailler kategorize edilecek
- Akıllı yanıt önerileri
- Yeni Apple Mail uygulaması iOS 18.2 ile geliyor
- Yorumlar
Son beta sürümü gösteriyor ki, Apple, yeni Mail uygulamasını iOS 18.2 güncellemesiyle sunacak. Peki, yenilikler neler?
Mailler kategorize edilecek
Akıllı yanıt önerileri
Yeni Mail uygulaması, kullanıcıların aynı göndericeden gelen e-postaları kolayca görebilmesini sağlayacak. Yeni ve eski e-postalar arasındaki ayrım daha net olacak. Apple Intelligence sayesinde akıllı yanıtlar da önerecek.
Yeni Apple Mail uygulaması iOS 18.2 ile geliyor
Apple’ın iOS 18.2 final sürümünü Aralık ayında yayınlaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu