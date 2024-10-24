Apple Mail uygulaması yıllar sonra yenileniyor

Apple, geliştiriciler için yayınladığı iOS 18.2, iPadOS 18.2 ve macOS Sequoia 15.2 betalarıyla birlikte, yeni Mail uygulamasını kullanıma sundu. Mail uygulaması e-postaları artık kategorize edecek.