iPad Pro 2025'in yonga seti ve tanıtım tarihi açıklandı

Yeni iPad Pro'nun yonga seti ve lansman tarihi açıklandı
Analist Ming-Chi Kuo, yeni yaptığı paylaşımda bir sonraki iPad Pro'nun 2025’in ikinci yarısında seri üretime gireceğini iddia etti. Ayrıca Kuo, yenilenen tabletin M5 çipi tarafından destekleneceğini söylüyor. Ancak sızdırılan tarihe baktığımızda, Apple'ın lansman programından biraz uzaklaştığını söyleyelim. Buna göre Apple artık bahar etkinliklerinde Macbook Air ve iPad Air modellerini, yeni iPad Pro'yu ise yıl sonuna doğru tanıtmış olacak.
Kaçıranlar için daha önce Bloomberg'den Mark Gurman, Ekim ayında yeni M4 destekli iMac, Mac Mini ve MacBook Pro'yu piyasaya sürdüğünde de benzer iddialarda bulunmuştu. Gurman o zamanlar M5'in 2025'te iPad Pro'da piyasaya çıkacağını söylemişti. Bu da M5 iPad Pro'nun 2025 ortası veya 2025 sonunda mevcut olacağını ima ediyordu.
Ne yazık ki, şu an için M5 çipinin detayları mevcut değil. Ancak Apple'ın ilk 2nm çipi olacağı ve 3nm tabanlı M4'ten çok daha fazla transistöre sahip olacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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