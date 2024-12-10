Apple, katlanabilir cihazları için yeni bir menteşe patenti aldı

Apple'ın aldığı patent, birbirine bağlı birçok parça ve dişliden oluşan karmaşık bir menteşe tasarımını gösteriyor. Patentteki en ilgin ayrıntı hilal şeklindeki parçalar. Bu parçalar sayesinde, her bir bağlantı diğerine göre hareket ederek, dönüş eksenini bağlantını dışına taşıyabiliyor. Böylece daha yumuşak bir kıvrılma hareketi elde ediliyor.
Apple'ın ilk katlanabilir cihazının ne zaman piyasaya çıkacağı belli değil. Ancak şirketin, katlanabilir iPhone, iPad ve Macbook tasarımları üzerinde çalıştığı biliniyor. Özellikle menteşenin dayanıklılığı ve katlanma izini ortadan kaldırma konusunda Apple'ın hassas olduğu ve zorluklar yaşadığı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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