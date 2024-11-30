Güney Koreli The Elec'in yeni bir raporuna göre, Apple TSMC'ye M5 işlemcilerinin üretimi için sipariş vermiş durumda. Ancak yeni çipsetler, 2nm yerine M4 yongaları gibi 3nm süreciyle üretilecek. Apple'ın bu kararı, 2nm üretim sürecinin yüksek maliyeti nedeniyle verdiği belirtiliyor. Dolayısıyla, M5 işlemcileri M4'e göre performans anlamında büyük kazanımlar sunmayacak.
Yine de, çiplerin üretiminde yeni teknolojilerin kullanılmasıyla bazı verimlilik kazanımları olacak. Yeni işlemcilerin üretiminde TSMC'nin Entegre Çip teknolojisi veya SoIC (System-On-Integrated-Chip) kullanılacağı belirtiliyor. Bu 3 boyutlu çip istifleme yöntemiyle, çiplerin termel yönetimleri iyileştirilerek, geleneksel 2D tasarımlara kıyasla termal kaçakların azaltılabildiği bildiriliyor.
Yeni işlemcilerin Temmuz ayında küçük ölçekli bir deneme üretim aşamasına girdiği iddia ediliyor. Herhangi bir teknik sorun yaşanmazsa bir sonraki aşamaya geçileceği bildiriliyor. İşlemcilerin, 2025'in ikinci yarısında seri üretime girmesi planlanıyor. Bu da, şirketin ilkbaharda iPad Pro yükseltmesini atlayıp, önümüzdeki yılın sonlarına veya 2026'ya saklayabileceği anlamına geliyor.
MacBook Pro modellerinin M5 işlemcisiyle gelecek ilk cihazlar olması bekleniyor. M5 MacBook Air modellerinin ise 2026 ilkbaharında piyasaya sürülmesi planlanıyor. M5 iPad Pro'ların M5 MacBook Pro'larla birlikte piyasaya sürülme ihtimali de bulunuyor.Kaynakça https://wccftech.com/apple-orders-m5-chip-from-tsmc-based-on-soic/ https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=30847 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.