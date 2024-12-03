Apple, eylem tuşunu iPad ve Mac'lere getirebilir: İşte Apple'ın yeni patenti

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Tam Boyutta Gör Apple'ın iPhone 15 ile birlikte tanıttığı Eylem Düğmesi'yle (Action Button) ilgili yeni patent ortaya çıktı. Bu patente göre iPhone'larda özelleştirilebilir birden fazla eylem düğmesi yer alabilir.

Action Button kullanımı genişleyebilir

ABD Patent Ofisi tarafından yayınlanan Mayıs 2024 tarihli patente göre, Apple sol taraftaki ses tuşlarını da özelleştirilebilir hale getirmeyi planlıyor. Bunun yanında, patent başvurusu iPhone dışında, iPad ve Mac gibi diğer cihazları da kapsıyor. Dolayısıyla gelecekte eylem tuşuna sahip MacBook ve iPad'ler görebiliriz.

Tam Boyutta Gör Patent dokümanlarında, tuşlara basıldığında dokunsal geri bildirim sağlamak amacıyla haptik motorların kullanılabileceği de ifade ediliyor. Bu sayede kullanıcılar, tuşlara bastığında fiziksel tepki alarak daha sezgisel bir deneyim sunulması hedefleniyor.

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Tabi, Apple'ın böyle bir patent başvurusunda bulunması, kesin olarak cihazlarında bu özellikleri kullanacağı anlamına gelmiyor. Ancak farklı işlevler atanabilen tuşlar, kullanıcıların cihazlarını daha fazla kişiselleştirmesine ve sık kullandıklara işlevlere kolayca erişmesine olanak sağlayacağından ileride Apple tarafından kullanılabilir.

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Apple, eylem tuşunu iPad ve Mac'lere getirebilir