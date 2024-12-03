Apple, eylem tuşunu iPad ve Mac'lere getirebilir: İşte Apple'ın yeni patenti

Action Button kullanımı genişleyebilir
ABD Patent Ofisi tarafından yayınlanan Mayıs 2024 tarihli patente göre, Apple sol taraftaki ses tuşlarını da özelleştirilebilir hale getirmeyi planlıyor. Bunun yanında, patent başvurusu iPhone dışında, iPad ve Mac gibi diğer cihazları da kapsıyor. Dolayısıyla gelecekte eylem tuşuna sahip MacBook ve iPad'ler görebiliriz.
Tabi, Apple'ın böyle bir patent başvurusunda bulunması, kesin olarak cihazlarında bu özellikleri kullanacağı anlamına gelmiyor. Ancak farklı işlevler atanabilen tuşlar, kullanıcıların cihazlarını daha fazla kişiselleştirmesine ve sık kullandıklara işlevlere kolayca erişmesine olanak sağlayacağından ileride Apple tarafından kullanılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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