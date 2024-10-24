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    iPad mini 7 oyunlarda tatmin edici bir performans sunuyor

    iPad mini 7 tablet modelinin bir çekirdeği eksik grafik biriminin performansı merak ediliyordu. İki popüler oyunda yapılan testler kullanıcıların beklentilerinin karşılandığını gösteriyor.
    iPad mini 7 Tam Boyutta Gör
    Apple’ın sessiz sedasız duyurduğu ancak işlemcisiyle biraz tepki toplayan iPad mini 7 tablet modelinin ilk oyun testleri gelmeye başladı. Tableti satın almak isteyenler oyun konusunda hayal kırıklığı yaşamayacak. 

    iPad mini 7 ilk testler

    8.3 inçlik ekrana sahip olan iPad mini 7 tablet modelinde Apple A17 Pro yonga setinin eksiksiz olduğu düşünülmüştü ancak Apple’ın bir GPU çekirdeği bozuk olarak çıkan üretim serisini kullandığı anlaşılmıştı. 

    Yapılan ilk testlerde iPad mini 7 modeli 20 dakikalık bir süre içerisinde en yüksek grafik ayarları, 350 nit parlaklık ve Wi-Fi açık olarak kullanılmış. Honor of Kings oyununda 59.5FPS performans, 5W enerji tüketimi ve 39.8 derece sıcaklık elde edilmiş. Genshin Impact oyununda ise 58.9FPS performans, 6.1W enerji tüketimi ve 42.7 derece sıcaklık elde edilmiş. 

    24000TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulan iPad mini 7 modelinin ilk izlenimleri performansın beklentilerin üzerinde olduğu yönünde. iPhone 15 Pro serisinin AAA oyunlarında tabletin net performansı daha iyi ortaya çıkacaktır. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 15 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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