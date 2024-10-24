iPad mini 7 oyunlarda tatmin edici bir performans sunuyor

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Tam Boyutta Gör Apple’ın sessiz sedasız duyurduğu ancak işlemcisiyle biraz tepki toplayan iPad mini 7 tablet modelinin ilk oyun testleri gelmeye başladı. Tableti satın almak isteyenler oyun konusunda hayal kırıklığı yaşamayacak.

iPad mini 7 ilk testler

8.3 inçlik ekrana sahip olan iPad mini 7 tablet modelinde Apple A17 Pro yonga setinin eksiksiz olduğu düşünülmüştü ancak Apple’ın bir GPU çekirdeği bozuk olarak çıkan üretim serisini kullandığı anlaşılmıştı.

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Yapılan ilk testlerde iPad mini 7 modeli 20 dakikalık bir süre içerisinde en yüksek grafik ayarları, 350 nit parlaklık ve Wi-Fi açık olarak kullanılmış. Honor of Kings oyununda 59.5FPS performans, 5W enerji tüketimi ve 39.8 derece sıcaklık elde edilmiş. Genshin Impact oyununda ise 58.9FPS performans, 6.1W enerji tüketimi ve 42.7 derece sıcaklık elde edilmiş.

24000TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulan iPad mini 7 modelinin ilk izlenimleri performansın beklentilerin üzerinde olduğu yönünde. iPhone 15 Pro serisinin AAA oyunlarında tabletin net performansı daha iyi ortaya çıkacaktır.

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iPad mini 7 ilk testler geldi