iPad mini 7 oyunlarda tatmin edici bir performans sunuyor

iPad mini 7 ilk testler
8.3 inçlik ekrana sahip olan iPad mini 7 tablet modelinde Apple A17 Pro yonga setinin eksiksiz olduğu düşünülmüştü ancak Apple’ın bir GPU çekirdeği bozuk olarak çıkan üretim serisini kullandığı anlaşılmıştı.
Yapılan ilk testlerde iPad mini 7 modeli 20 dakikalık bir süre içerisinde en yüksek grafik ayarları, 350 nit parlaklık ve Wi-Fi açık olarak kullanılmış. Honor of Kings oyununda 59.5FPS performans, 5W enerji tüketimi ve 39.8 derece sıcaklık elde edilmiş. Genshin Impact oyununda ise 58.9FPS performans, 6.1W enerji tüketimi ve 42.7 derece sıcaklık elde edilmiş.
24000TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulan iPad mini 7 modelinin ilk izlenimleri performansın beklentilerin üzerinde olduğu yönünde. iPhone 15 Pro serisinin AAA oyunlarında tabletin net performansı daha iyi ortaya çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu