AnTuTu açıkladı: Apple iOS cihazlar için performans sıralaması belli oldu

Apple iOS cihazlar için performans sıralaması belli oldu
Geçtiğimiz yıllarda en hızlı iOS cihazlar ana akım iPhone ailesi olsa da, M1 ve M2 işlemcili iPad modelleri ile işler büyük ölçüde değişti. Bu bağlamda AnTuTu’ya göre güncel en güçlü iOS cihazı, 2.520.869 puanla iPad Pro 11 2024 oldu. Apple M4 çipi sayesinde liderlik koltuğunda oturan modelin hemen arkasından ise, 2.498.993 puanla 13 inç iPad Pro 13 ve M2 işlemcili 12.9 inç iPad Pro 6 (2.068.062 puan) geliyor.
- iPad Pro 11 2024
- iPad Pro 13
- iPad Pro 6
- iPad Air 13
- iPad Pro 4
- iPad Air 11
- iPad Pro 5 12.9 inç
- iPad Pro 3 11
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
Ayrıca listede iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın yer almadığını görüyoruz. Keza iPhone 15 Pro modelleri de dahil olmadı. Ancak bu durum kesinlikle şaşırtıcı değil. Nitekim iPhone 16 ve 16 Plus, selefine kıyasla kırpılmış A18 yonga setiyle geliyor. Android telefonlarda mevcut olan Snapdragon 8 Gen 3 ise, AnTuTu'da ortalama 2.082.175 puana sahip. Bu da onu Apple M2 ile karşısına konumlandırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)