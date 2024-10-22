AnTuTu açıkladı: Apple iOS cihazlar için performans sıralaması belli oldu

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Tam Boyutta Gör Popüler kıyaslama platformu AnTuTu, iPad ve iPhone modellerinin yer aldığı Apple iOS cihazlar için performans listesini açıkladı. Peki, hem iPad hem de iPhone modellerinin yer aldığı listede durumlar nasıl? Gelin paylaşılan listeye hep beraber bakalım.

Apple iOS cihazlar için performans sıralaması belli oldu

Geçtiğimiz yıllarda en hızlı iOS cihazlar ana akım iPhone ailesi olsa da, M1 ve M2 işlemcili iPad modelleri ile işler büyük ölçüde değişti. Bu bağlamda AnTuTu’ya göre güncel en güçlü iOS cihazı, 2.520.869 puanla iPad Pro 11 2024 oldu. Apple M4 çipi sayesinde liderlik koltuğunda oturan modelin hemen arkasından ise, 2.498.993 puanla 13 inç iPad Pro 13 ve M2 işlemcili 12.9 inç iPad Pro 6 (2.068.062 puan) geliyor.

Tam Boyutta Gör iPad modellerinin ağırlık kazandığı listenin ilk beş sırası, M2 işlemcili iPad Air 13 (1.952.706 puan) ve iPad Pro 4 (1.929.732 puan) ile tamamlanıyor. Bu noktada sıralamanın devamında, iPad Air 11, iPad Pro 5 12.9 inç ve iPad Pro 3 11 inç yer almakta. Listesinde son iki sırasına ise A18 işlemcili iPhone 16 Pro Max (1.669.791 puan) ve iPhone 16 Pro (1.665.128 puan) yerleşti. Bu bağlamda M4 ile A18 arasında iki kata yakın bir fark oluştuğunu söyleyelim.

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iPad Pro 11 2024 iPad Pro 13 iPad Pro 6 iPad Air 13 iPad Pro 4 iPad Air 11 iPad Pro 5 12.9 inç iPad Pro 3 11 iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro

Ayrıca listede iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın yer almadığını görüyoruz. Keza iPhone 15 Pro modelleri de dahil olmadı. Ancak bu durum kesinlikle şaşırtıcı değil. Nitekim iPhone 16 ve 16 Plus, selefine kıyasla kırpılmış A18 yonga setiyle geliyor. Android telefonlarda mevcut olan Snapdragon 8 Gen 3 ise, AnTuTu'da ortalama 2.082.175 puana sahip. Bu da onu Apple M2 ile karşısına konumlandırıyor.

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