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    AnTuTu açıkladı: Apple iOS cihazlar için performans sıralaması belli oldu

    AnTuTu, Apple iOS cihazlar için performans sıralamasını açıkladı. Peki iPhone ve iPad modellerinin yarıştığı sıralamada hangi cihaz nasıl bir performans sergiledi? İşte liste
    AnTuTu açıkladı: En güçlü Apple iOS cihazlar Tam Boyutta Gör
    Popüler kıyaslama platformu AnTuTu, iPad ve iPhone modellerinin yer aldığı Apple iOS cihazlar için performans listesini açıkladı. Peki, hem iPad hem de iPhone modellerinin yer aldığı listede durumlar nasıl? Gelin paylaşılan listeye hep beraber bakalım.

    Apple iOS cihazlar için performans sıralaması belli oldu

    Geçtiğimiz yıllarda en hızlı iOS cihazlar ana akım iPhone ailesi olsa da, M1 ve M2 işlemcili iPad modelleri ile işler büyük ölçüde değişti. Bu bağlamda AnTuTu’ya göre güncel en güçlü iOS cihazı, 2.520.869 puanla iPad Pro 11 2024 oldu. Apple M4 çipi sayesinde liderlik koltuğunda oturan modelin hemen arkasından ise, 2.498.993 puanla 13 inç iPad Pro 13 ve M2 işlemcili 12.9 inç iPad Pro 6 (2.068.062 puan) geliyor.

    AnTuTu açıkladı: En güçlü Apple iOS cihazlar Tam Boyutta Gör
    iPad modellerinin ağırlık kazandığı listenin ilk beş sırası, M2 işlemcili iPad Air 13 (1.952.706 puan) ve iPad Pro 4 (1.929.732 puan) ile tamamlanıyor. Bu noktada sıralamanın devamında, iPad Air 11, iPad Pro 5 12.9 inç ve iPad Pro 3 11 inç yer almakta. Listesinde son iki sırasına ise A18 işlemcili iPhone 16 Pro Max (1.669.791 puan) ve iPhone 16 Pro (1.665.128 puan) yerleşti. Bu bağlamda M4 ile A18 arasında iki kata yakın bir fark oluştuğunu söyleyelim.

    1. iPad Pro 11 2024
    2. iPad Pro 13
    3. iPad Pro 6 
    4. iPad Air 13
    5. iPad Pro 4
    6. iPad Air 11
    7. iPad Pro 5 12.9 inç
    8. iPad Pro 3 11
    9. iPhone 16 Pro Max
    10. iPhone 16 Pro

    Ayrıca listede iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın yer almadığını görüyoruz. Keza iPhone 15 Pro modelleri de dahil olmadı. Ancak bu durum kesinlikle şaşırtıcı değil. Nitekim iPhone 16 ve 16 Plus, selefine kıyasla kırpılmış A18 yonga setiyle geliyor. Android telefonlarda mevcut olan Snapdragon 8 Gen 3 ise, AnTuTu'da ortalama 2.082.175 puana sahip. Bu da onu Apple M2 ile karşısına konumlandırıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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