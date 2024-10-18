Apple, iPad Mini'de RAM miktarını iki katına çıkardı

iPad mini 7. nesil, 8 GB RAM ile geliyor
A17 Pro işlemciden güç alan iPad mini 7, 8GB RAM ile geliyor. 2021’de tanıtılan iPad mini 6 modelinde 4GB RAM vardı. Yedinci nesil iPad mini duyurulurken Apple Intelligence özellikleri öne çıkarıldığından bu beklenen bir şeydi.
iPad mini (2024) modelinin tek çekirdek performansı 2710 - 2840 aralığında, çok çekirdek performansı ise 6274 - 6982 aralığında. Her iki ölçümde de iPhone 15 Pro’nun biraz altında kalıyor. Kıyaslama açısından, A17 Pro işlemciyle gelen iPhone 15 Pro, tek çekirdekte 2888, çok çekirdek testinde 7169 puan alıyor. 6. nesil iPad mini ile kıyaslandığında tabii ki önemli bir performans yükseltmesi var. iPad mini 6, 2121 tek çekirdek, 5367 çok çekirdek puanı elde ediyor.
Apple’ın belirtmediği bir başka detay da GPU tarafında. iPad mini 7, geçen yılın iPhone 15 Pro serisiyle tanıtılan aynı A17 Pro işlemciyi kullanıyor. Ancak, iPhone’da bulunan A17 Pro çip daha fazla GPU çekirdeği içeriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)