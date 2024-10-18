Apple, iPad Mini'de RAM miktarını iki katına çıkardı

Yeni iPad Mini çıkmadan değer kaybetti: İşte nedeni 1 gün önce eklendi

iPad mini 7. nesil, 8 GB RAM ile geliyor

A17 Pro işlemciden güç alan iPad mini 7, 8GB RAM ile geliyor. 2021’de tanıtılan iPad mini 6 modelinde 4GB RAM vardı. Yedinci nesil iPad mini duyurulurken Apple Intelligence özellikleri öne çıkarıldığından bu beklenen bir şeydi.

iPad mini (2024) modelinin tek çekirdek performansı 2710 - 2840 aralığında, çok çekirdek performansı ise 6274 - 6982 aralığında. Her iki ölçümde de iPhone 15 Pro’nun biraz altında kalıyor. Kıyaslama açısından, A17 Pro işlemciyle gelen iPhone 15 Pro, tek çekirdekte 2888, çok çekirdek testinde 7169 puan alıyor. 6. nesil iPad mini ile kıyaslandığında tabii ki önemli bir performans yükseltmesi var. iPad mini 6, 2121 tek çekirdek, 5367 çok çekirdek puanı elde ediyor.

Apple’ın belirtmediği bir başka detay da GPU tarafında. iPad mini 7, geçen yılın iPhone 15 Pro serisiyle tanıtılan aynı A17 Pro işlemciyi kullanıyor. Ancak, iPhone’da bulunan A17 Pro çip daha fazla GPU çekirdeği içeriyor.

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Apple iPad Mini 7 kaç GB RAM ile geliyor?