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    Anlık Bildirim

    Apple, iPad Mini'de RAM miktarını iki katına çıkardı

    Apple, bu hafta sürpriz bir şekilde iPad Mini (2024) modelini tanıttı ancak iPad mini 7. nesil kaç GB RAM ile geliyor bilgisini paylaşmadı. Merak edilen detay benchmark testiyle ortaya çıktı.
    apple ipad mini 7 kaç gb ram Tam Boyutta Gör
    iPad mini 7. nesil tanıtıldıktan kısa bir süre sonra Geekbench testine girdi ve Apple’ın açıklamadığı bazı detaylar ortaya çıktı. Yeni iPad mini modelinin merak edilen RAM miktarı belli oldu.

    iPad mini 7. nesil, 8 GB RAM ile geliyor

    A17 Pro işlemciden güç alan iPad mini 7, 8GB RAM ile geliyor. 2021’de tanıtılan iPad mini 6 modelinde 4GB RAM vardı. Yedinci nesil iPad mini duyurulurken Apple Intelligence özellikleri öne çıkarıldığından bu beklenen bir şeydi.

    iPad mini (2024) modelinin tek çekirdek performansı 2710 - 2840 aralığında, çok çekirdek performansı ise 6274 - 6982 aralığında. Her iki ölçümde de iPhone 15 Pro’nun biraz altında kalıyor. Kıyaslama açısından, A17 Pro işlemciyle gelen iPhone 15 Pro, tek çekirdekte 2888, çok çekirdek testinde 7169 puan alıyor. 6. nesil iPad mini ile kıyaslandığında tabii ki önemli bir performans yükseltmesi var. iPad mini 6, 2121 tek çekirdek, 5367 çok çekirdek puanı elde ediyor.

    Apple’ın belirtmediği bir başka detay da GPU tarafında. iPad mini 7, geçen yılın iPhone 15 Pro serisiyle tanıtılan aynı A17 Pro işlemciyi kullanıyor. Ancak, iPhone’da bulunan A17 Pro çip daha fazla GPU çekirdeği içeriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 saat önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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