iPad mini 7, kablosuz geri yükleme sistemiyle geliyor

- iPad mini 7 yazılımı yakındaki iPhone & iPad ile kurtarılabiliyor
- iPad mini 7 Türkiye'de satışta
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iPad mini 7 yazılımı yakındaki iPhone & iPad ile kurtarılabiliyor
iPad mini 7, iPadOS 18 yazılımıyla geliyor ve iPhone 16 modelleri gibi RecoveryOS bölümü içeriyor. Bu, herhangi bir nedenle tableti kurtarma moduna girdiğinde, yazılımın bilgisayara ihtiyaç duymadan, başka bir iPhone veya iPad ile geri yüklenebileceği anlamına geliyor.
Yalnızca iPhone 16 modelleri ve iPad mini 7 başka bir cihazdan kablosuz olarak geri yüklenebilse de, iOS 18 yüklü herhangi bir iPhone veya iPad kullanılamaz durumda olan cihazı geri yüklemek için kullanılabilir.
Apple, kablosuz geri yükleme sistemini ilk olarak watchOS 8.5 sürümüyle Apple Watch’lara getirdi. Ardından iOS 17 ve tvOS 17 ile Apple TV'ye geldi. Şimdi iOS 18/iPadOS 18 ile yeni nesil iPhone’larda ve iPad mini 7 modelinde kullanılabiliyor. iCloud yedeklemesini kullanmayanlar için faydalı bir özellik.
iPad mini 7 Türkiye'de satışta
iPad mini 7, A17 Pro çip, 8GB RAM, WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantısı, 10Gbps’e kadar veri aktarımını destekleyen USB 3.1 portu ve Apple Intelligence özellikleriyle geliyor. iPad mini 7. nesil fiyatı Türkiye'de 24.000 TL’den başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)