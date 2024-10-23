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    Anlık Bildirim

    iPad mini 7, kablosuz geri yükleme sistemiyle geliyor

    iPad mini 7. nesil, 23 Ekim'de Türkiye'de satışa çıktı. Yeni iPad mini, tüm iPhone 16 modellerinde olan Apple'ın bahsetmediği bir özellikle geliyor; Kablosuz geri yükleme sistemi.
    ipad mini 7.nesil kablosuz geri yükleme Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 ve 16 Pro modelleri, kullanıcıların telefonun yazılımını başka bir iPhone veya iPad'den kablosuz olarak geri yüklemesine olanak tanıyan yeni bir sisteme sahip. Apple’ın bu sistemi A17 Pro çipli yeni iPad mini 7’de de kullandığı ortaya çıktı.

    iPad mini 7 yazılımı yakındaki iPhone & iPad ile kurtarılabiliyor

    iPad mini 7, iPadOS 18 yazılımıyla geliyor ve iPhone 16 modelleri gibi RecoveryOS bölümü içeriyor. Bu, herhangi bir nedenle tableti kurtarma moduna girdiğinde, yazılımın bilgisayara ihtiyaç duymadan, başka bir iPhone veya iPad ile geri yüklenebileceği anlamına geliyor.

    Yalnızca iPhone 16 modelleri ve iPad mini 7 başka bir cihazdan kablosuz olarak geri yüklenebilse de, iOS 18 yüklü herhangi bir iPhone veya iPad kullanılamaz durumda olan cihazı geri yüklemek için kullanılabilir.

    Apple, kablosuz geri yükleme sistemini ilk olarak watchOS 8.5 sürümüyle Apple Watch’lara getirdi. Ardından iOS 17 ve tvOS 17 ile Apple TV'ye geldi. Şimdi iOS 18/iPadOS 18 ile yeni nesil iPhone’larda ve iPad mini 7 modelinde kullanılabiliyor. iCloud yedeklemesini kullanmayanlar için faydalı bir özellik.

    iPad mini 7 Türkiye'de satışta

    iPad mini 7, A17 Pro çip, 8GB RAM, WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantısı, 10Gbps’e kadar veri aktarımını destekleyen USB 3.1 portu ve Apple Intelligence özellikleriyle geliyor. iPad mini 7. nesil fiyatı Türkiye'de 24.000 TL’den başlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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