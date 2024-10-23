Tam Boyutta Gör iPhone 16 ve 16 Pro modelleri, kullanıcıların telefonun yazılımını başka bir iPhone veya iPad'den kablosuz olarak geri yüklemesine olanak tanıyan yeni bir sisteme sahip. Apple’ın bu sistemi A17 Pro çipli yeni iPad mini 7’de de kullandığı ortaya çıktı.

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iPad mini 7 yazılımı yakındaki iPhone & iPad ile kurtarılabiliyor

iPad mini 7, iPadOS 18 yazılımıyla geliyor ve iPhone 16 modelleri gibi RecoveryOS bölümü içeriyor. Bu, herhangi bir nedenle tableti kurtarma moduna girdiğinde, yazılımın bilgisayara ihtiyaç duymadan, başka bir iPhone veya iPad ile geri yüklenebileceği anlamına geliyor.

Yalnızca iPhone 16 modelleri ve iPad mini 7 başka bir cihazdan kablosuz olarak geri yüklenebilse de, iOS 18 yüklü herhangi bir iPhone veya iPad kullanılamaz durumda olan cihazı geri yüklemek için kullanılabilir.

Apple, kablosuz geri yükleme sistemini ilk olarak watchOS 8.5 sürümüyle Apple Watch’lara getirdi. Ardından iOS 17 ve tvOS 17 ile Apple TV'ye geldi. Şimdi iOS 18/iPadOS 18 ile yeni nesil iPhone’larda ve iPad mini 7 modelinde kullanılabiliyor. iCloud yedeklemesini kullanmayanlar için faydalı bir özellik.

iPad mini 7 Türkiye'de satışta

iPad mini 7, A17 Pro çip, 8GB RAM, WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantısı, 10Gbps’e kadar veri aktarımını destekleyen USB 3.1 portu ve Apple Intelligence özellikleriyle geliyor. iPad mini 7. nesil fiyatı Türkiye'de 24.000 TL’den başlıyor.

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iPad mini 7, kablosuz geri yükleme sistemiyle geliyor