Samsung 1.8-inç sabit disk üretimine son veriyor

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Güney Kore merkezli dünya elektronik devlerinden Samsung, 1.8-inç boyutundaki sabit disklerin üretimine son veriyor. Tayvan merkezli dizüstü bilgisayar üreticilerinden alınan bilgiye göre Samsung, SSD üretmine ağırlık verebilmek adına 1.8-inç boyutundaki sabit disklerin geliştirme çalışmalarını durdurdu.

Toshiba ile birlikte 1.8-inç boyutunda sabit disk üreten iki firmadan birisi olan Samsung'un pazardan çıkması ile birlikte, özellikle ultra-taşınabilir bilgisayarlarda ve netbook'larda kullanılan ayrıca iPod Classic gibi taşınabilir medya oynatıcılarında da yer alan 1.8-inç disklerin sağlanmasında sıkıntı yaşanabilir.

MacBook Air ve VAIO P gibi popüler sistemlerde de kullanılan 1.8-inç disklerde, üretimin miktarının düşmesine bağlı olarak fiyatların yükselmesi de beklenebilir.