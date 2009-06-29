Samsung 1.8-inç sabit disk üretimine son veriyor

Güney Kore merkezli dünya elektronik devlerinden Samsung, 1.8-inç boyutundaki sabit disklerin üretimine son veriyor. Tayvan merkezli dizüstü bilgisayar üreticilerinden alınan bilgiye göre Samsung, SSD üretmine ağırlık verebilmek adına 1.8-inç boyutundaki sabit disklerin geliştirme çalışmalarını durdurdu.
Toshiba ile birlikte 1.8-inç boyutunda sabit disk üreten iki firmadan birisi olan Samsung'un pazardan çıkması ile birlikte, özellikle ultra-taşınabilir bilgisayarlarda ve netbook'larda kullanılan ayrıca iPod Classic gibi taşınabilir medya oynatıcılarında da yer alan 1.8-inç disklerin sağlanmasında sıkıntı yaşanabilir.
MacBook Air ve VAIO P gibi popüler sistemlerde de kullanılan 1.8-inç disklerde, üretimin miktarının düşmesine bağlı olarak fiyatların yükselmesi de beklenebilir.
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çok mantıklı bir karar kısa vade de para kaybı gibi gözükse de orta ve uzun vade de ssd üretminde diğer firmaların önünde yer alması muhtemel