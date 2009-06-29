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Samsung 1.8-inç sabit disk üretimine son veriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung 1.8-inç sabit disk üretimine son veriyor
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Güney Kore merkezli dünya elektronik devlerinden Samsung, 1.8-inç boyutundaki sabit disklerin üretimine son veriyor. Tayvan merkezli dizüstü bilgisayar üreticilerinden alınan bilgiye göre Samsung, SSD üretmine ağırlık verebilmek adına 1.8-inç boyutundaki sabit disklerin geliştirme çalışmalarını durdurdu.

Toshiba ile birlikte 1.8-inç boyutunda sabit disk üreten iki firmadan birisi olan Samsung'un pazardan çıkması ile birlikte, özellikle ultra-taşınabilir bilgisayarlarda ve netbook'larda kullanılan ayrıca iPod Classic gibi taşınabilir medya oynatıcılarında da yer alan 1.8-inç disklerin sağlanmasında sıkıntı yaşanabilir.

MacBook Air ve VAIO P gibi popüler sistemlerde de kullanılan 1.8-inç disklerde, üretimin miktarının düşmesine bağlı olarak fiyatların yükselmesi de beklenebilir.


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speed_34 9 yıl
EVET COK DOĞRU SSD lerin ucuzlamasını sabırsızlıkla beklemekteyiz
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karmaşık 9 yıl
1.8 inç disk üreten iki firmadan biri çekiliyor. Toshiba fiyatları artır artık
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fatihcanery 10 yıl
yeni bir devir açılıp kapanacak ,güzel gelişme
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Confusion 10 yıl
SSD üretmine ağırlık verebilmek adına


çok mantıklı bir karar kısa vade de para kaybı gibi gözükse de orta ve uzun vade de ssd üretminde diğer firmaların önünde yer alması muhtemel
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