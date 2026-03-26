    Samsung'dan One UI 8.5 beta programı genişliyor

    Samsung, One UI 8.5 beta programını genişletti. Galaxy S24 serisi ve bazı eski modeller de programa dahil edilirken, Android 16 tabanlı yeni özellikler daha fazla kullanıcıya açılıyor.

    Samsung, One UI 8.5 beta programını genişleterek eski Galaxy cihazlarını da dahil etmeye başladı. Yeni sürüm, Galaxy S24 serisi dahil olmak üzere 10'dan fazla modele daha geliyor. 

    Android 16 tabanlı One UI 8.5 sürümünün kararlı versiyonu şu an için yalnızca Galaxy S26 ailesinde yer alıyor. Ancak şirket, beta programını daha fazla cihaza açarak test sürecini genişletiyor. İlk etapta Galaxy S25 serisiyle başlatılan beta sürecine, daha sonra Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7 modelleri de dahil edilmişti.

    Yeni genişleme ile birlikte listeye daha eski cihazlar da eklenmiş durumda. Güncel listeye bakıldığında Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S25 FE, Galaxy S24 FE ve Galaxy Tab S11 modelleri yer alıyor. Kullanıcılar, beta programına Samsung Members uygulaması üzerinden kayıt olabiliyor.

    Yeni sürümle birlikte gelen yenilikler arasında geliştirilmiş Photo Assist araçları, daha yetenekli Bixby entegrasyonu ve güncellenmiş Quick Share özellikleri bulunuyor. Yapay zekâ destekli bu yenilikler, kullanım deneyimini daha akıcı hale getirmeyi hedefliyor.

    Öte yandan Samsung'un beta süreçlerinde kademeli dağıtım politikası devam ediyor. Bu nedenle tüm özelliklerin ilk aşamada aktif olmayabileceği belirtiliyor. Programın Nisan ayı içerisinde daha fazla Galaxy cihazı kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 3 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26Plus
    Samsung Galaxy S26Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook Go
    Asus Vivobook Go
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
