Samsung'dan One UI 8.5 beta programı genişliyor

Samsung, One UI 8.5 beta programını genişleterek eski Galaxy cihazlarını da dahil etmeye başladı. Yeni sürüm, Galaxy S24 serisi dahil olmak üzere 10'dan fazla modele daha geliyor.

Samsung, One UI 8.5 beta programını genişletti

Android 16 tabanlı One UI 8.5 sürümünün kararlı versiyonu şu an için yalnızca Galaxy S26 ailesinde yer alıyor. Ancak şirket, beta programını daha fazla cihaza açarak test sürecini genişletiyor. İlk etapta Galaxy S25 serisiyle başlatılan beta sürecine, daha sonra Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7 modelleri de dahil edilmişti.

Yeni genişleme ile birlikte listeye daha eski cihazlar da eklenmiş durumda. Güncel listeye bakıldığında Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S25 FE, Galaxy S24 FE ve Galaxy Tab S11 modelleri yer alıyor. Kullanıcılar, beta programına Samsung Members uygulaması üzerinden kayıt olabiliyor.

Yeni sürümle birlikte gelen yenilikler arasında geliştirilmiş Photo Assist araçları, daha yetenekli Bixby entegrasyonu ve güncellenmiş Quick Share özellikleri bulunuyor. Yapay zekâ destekli bu yenilikler, kullanım deneyimini daha akıcı hale getirmeyi hedefliyor.

One UI 8.5 almayacak Samsung Galaxy cihazlar netleşti 1 ay önce eklendi

Öte yandan Samsung'un beta süreçlerinde kademeli dağıtım politikası devam ediyor. Bu nedenle tüm özelliklerin ilk aşamada aktif olmayabileceği belirtiliyor. Programın Nisan ayı içerisinde daha fazla Galaxy cihazı kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

