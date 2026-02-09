One UI 8.5 güncellemesi almayacak Samsung Galaxy modelleri belli oldu

Şirketin geçmiş Android sürüm takvimleri ve resmi destek süreleri dikkate alındığında One UI 8.5 güncellemesini almayacak modeller büyük ölçüde Android 15 tabanlı One UI 7 ile son büyük güncellemesini almış cihazlardan oluşuyor. Güncelleme almayan cihazlar yalnızca amiral gemileriyle sınırlı değil. Orta segment ve giriş seviyesi modeller de bu kapsama dahil edilmiş durumda.
İşte One UI 8.5 güncellemesini almayacak Galaxy cihazlarının listesi:
Galaxy S serisi
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
- Eski Galaxy S modelleri
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- Eski Galaxy Z modelleri
Galaxy A serisi
- Galaxy A23
- Galaxy A14
- Galaxy A05
- Galaxy A05s
- Eski Galaxy A modelleri
Galaxy M serisi
- Galaxy M14
- Galaxy M05
- Eski Galaxy M modelleri
Galaxy F serisi
- Galaxy F14
- Galaxy F05
- Eski Galaxy F modelleri
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab Active 4 Pro
- Eski Galaxy Tab modelleri
Galaxy XCover serisi
- Galaxy XCover 6 Pro
- Eski Galaxy XCover modelleri
One UI 8.5 güncellemesi, Samsung'un arayüz stratejisinde sıradan bir ara sürüm olmanın ötesine geçiyor. Galaxy S25 serisi için yayınlanan beta sürüm, güncellemenin yalnızca görsel dokunuşlardan ibaret olmadığını ortaya çıkarmıştı. Android 16 tabanlı One UI 8.5, daha yeni bir QPR2 geliştirme sürümüne dayanıyor ve bu da sistem seviyesinde daha kapsamlı değişikliklere imkan tanıyacaktır.