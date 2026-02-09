One UI 8.5 güncellemesi almayacak Samsung Galaxy modelleri belli oldu

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Samsung One UI 8.5 güncellemesinin bu ayın sonunda tanıtılması beklenen Galaxy S26 serisiyle birlikte resmi olarak yayınlanması öngörülüyor. Halihazırda Galaxy S25 serisinde beta sürümü test edilen One UI 8.5, birçok Galaxy cihaz için planlanırken donanım ve yazılım destek süresi sona yaklaşan bazı modeller bu güncelleme kapsamı dışında kalıyor. Samsung tarafından resmi bir uyumsuz cihazlar listesi paylaşılmamış olsa da Android güncelleme politikaları doğrultusunda hangi modellerin One UI 8.5 almayacağı büyük ölçüde netleşmiş durumda.

Şirketin geçmiş Android sürüm takvimleri ve resmi destek süreleri dikkate alındığında One UI 8.5 güncellemesini almayacak modeller büyük ölçüde Android 15 tabanlı One UI 7 ile son büyük güncellemesini almış cihazlardan oluşuyor. Güncelleme almayan cihazlar yalnızca amiral gemileriyle sınırlı değil. Orta segment ve giriş seviyesi modeller de bu kapsama dahil edilmiş durumda.

İşte One UI 8.5 güncellemesini almayacak Galaxy cihazlarının listesi:

Galaxy S serisi

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Eski Galaxy S modelleri

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Eski Galaxy Z modelleri

Galaxy A serisi

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A05

Galaxy A05s

Eski Galaxy A modelleri

Galaxy M serisi

Galaxy M14

Galaxy M05

Eski Galaxy M modelleri

Galaxy F serisi

Galaxy F14

Galaxy F05

Eski Galaxy F modelleri

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab Active 4 Pro

Eski Galaxy Tab modelleri

Galaxy XCover serisi

Galaxy XCover 6 Pro

Eski Galaxy XCover modelleri

One UI 8.5 güncellemesi, Samsung’un arayüz stratejisinde sıradan bir ara sürüm olmanın ötesine geçiyor. Galaxy S25 serisi için yayınlanan beta sürüm, güncellemenin yalnızca görsel dokunuşlardan ibaret olmadığını ortaya çıkarmıştı. Android 16 tabanlı One UI 8.5, daha yeni bir QPR2 geliştirme sürümüne dayanıyor ve bu da sistem seviyesinde daha kapsamlı değişikliklere imkan tanıyacaktır.

