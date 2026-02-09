Giriş
    One UI 8.5 güncellemesi almayacak Samsung Galaxy modelleri belli oldu

    Teknoloji devi Samsung’un yeni One UI 8.5 arayüzü birçok cihaza gelirken bazı Galaxy modelleri kapsam dışı kalıyor. İşte güncelleme dışında kalan cihazlar:     

    One UI 8.5 almayacak Samsung Galaxy cihazlar netleşti Tam Boyutta Gör
    Samsung One UI 8.5 güncellemesinin bu ayın sonunda tanıtılması beklenen Galaxy S26 serisiyle birlikte resmi olarak yayınlanması öngörülüyor. Halihazırda Galaxy S25 serisinde beta sürümü test edilen One UI 8.5, birçok Galaxy cihaz için planlanırken donanım ve yazılım destek süresi sona yaklaşan bazı modeller bu güncelleme kapsamı dışında kalıyor. Samsung tarafından resmi bir uyumsuz cihazlar listesi paylaşılmamış olsa da Android güncelleme politikaları doğrultusunda hangi modellerin One UI 8.5 almayacağı büyük ölçüde netleşmiş durumda.

    Şirketin geçmiş Android sürüm takvimleri ve resmi destek süreleri dikkate alındığında One UI 8.5 güncellemesini almayacak modeller büyük ölçüde Android 15 tabanlı One UI 7 ile son büyük güncellemesini almış cihazlardan oluşuyor. Güncelleme almayan cihazlar yalnızca amiral gemileriyle sınırlı değil. Orta segment ve giriş seviyesi modeller de bu kapsama dahil edilmiş durumda.

    İşte One UI 8.5 güncellemesini almayacak Galaxy cihazlarının listesi:

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S21
    • Galaxy S21+
    • Galaxy S21 Ultra
    • Eski Galaxy S modelleri

    Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z Fold 3
    • Galaxy Z Flip 3
    • Eski Galaxy Z modelleri

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A23
    • Galaxy A14
    • Galaxy A05
    • Galaxy A05s
    • Eski Galaxy A modelleri

    Galaxy M serisi

    • Galaxy M14
    • Galaxy M05
    • Eski Galaxy M modelleri

    Galaxy F serisi

    • Galaxy F14
    • Galaxy F05
    • Eski Galaxy F modelleri

    Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab Active 4 Pro
    • Eski Galaxy Tab modelleri

    Galaxy XCover serisi

    • Galaxy XCover 6 Pro
    • Eski Galaxy XCover modelleri

    One UI 8.5 güncellemesi, Samsung’un arayüz stratejisinde sıradan bir ara sürüm olmanın ötesine geçiyor. Galaxy S25 serisi için yayınlanan beta sürüm, güncellemenin yalnızca görsel dokunuşlardan ibaret olmadığını ortaya çıkarmıştı. Android 16 tabanlı One UI 8.5, daha yeni bir QPR2 geliştirme sürümüne dayanıyor ve bu da sistem seviyesinde daha kapsamlı değişikliklere imkan tanıyacaktır.

