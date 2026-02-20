Giriş
    Samsung, yeni ve daha gelişmiş Bixby’yi tanıttı

    Samsung, One UI 8.5 ile Bixby’yi daha doğal konuşabilen bir cihaz ajanına dönüştürdü. Yeni sürüm, ayar kontrolünü kolaylaştırırken gerçek zamanlı web aramasını da arayüze entegre ediyor.

    Samsung, yeni ve daha gelişmiş Bixby’yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    Samsung, mobil deneyimini bir adım ileri taşıyacak One UI 8.5 güncellemesi kapsamında Bixby’nin yeni sürümünü duyurdu. Şirket, başlattığı beta programıyla birlikte Bixby’yi artık daha gelişmiş bir “cihaz ajanı” olarak konumlandırıyor. Yeni sürüm, doğal dil üzerinden çalışan daha akıcı bir iletişim altyapısı sunarak Galaxy kullanıcılarının cihaz ayarlarını daha hızlı ve zahmetsiz biçimde yönetmesini hedefliyor.

    Doğal dilde tam cihaz kontrolü geliyor

    Samsung’un yaptığı açıklamaya göre Bixby’nin etkileşim tasarımı baştan ele alındı ve daha doğal konuşma kalıplarını anlayabilecek şekilde yeniden geliştirildi. Güncellenen Bixby, kullanıcıların teknik terimler ya da ayar menülerinin isimlerini bilmesini gerektirmiyor. Karmaşık komutlar yerine gündelik ifadeler yeterli oluyor. Sistem ise niyeti analiz ederek uygun ayarı devreye alıyor.

    Örneğin, bir kullanıcı ekranın bakmaya devam ederken kapanmasını istemediğini söylediğinde Bixby, bunu doğrudan “ekranı görüntülerken açık tut” özelliğini etkinleştirme talebi olarak algılıyor ve ilgili ayarı otomatik olarak açıyor. Böylece kullanıcıların ayarlar menüsünde gezinmesine gerek kalmıyor.

    Yeni sürüm yalnızca komutları yerine getirmekle sınırlı değil. Aynı zamanda cihazın mevcut durumunu analiz ederek öneriler sunabiliyor. Örneğin telefon ekranının cepteyken açık kalması gibi bir durum sorulduğunda, bağlamsal değerlendirme yaparak “yanlışlıkla dokunma koruması” gibi ilgili ayarları gündeme getiriyor ve doğrudan etkinleştirme imkanı sağlıyor.

    Gerçek zamanlı web araması desteği

    One UI 8.5 ile gelen bir diğer önemli yenilik ise gerçek zamanlı web arama entegrasyonu. Bixby artık güncel internet verilerine erişebiliyor ve sonuçları kendi arayüzü içinde gösteriyor. Kullanıcılar ayrı bir tarayıcıya yönlendirilmeden bilgiye buradan ulaşabiliyor.

    Örneğin, çocuk havuzuna sahip otelleri arayan bir kullanıcı, sonuçları doğrudan Bixby arayüzünde görebiliyor. Sistem arama sorgusunu analiz ederek güncel web verilerini listeliyor ve seçeneklerin hızlıca incelenmesine olanak tanıyor.

    Kullanılabilirlik ve desteklenen diller

    En son Bixby güncellemeleri, Almanya, Hindistan, Kore, Polonya, İngiltere ve ABD dahil olmak üzere belirli pazarlarda One UI 8.5 ile sunulacak. Şirket, ilerleyen dönemde daha geniş bir dağıtım planladığını da açıkladı.

    Daha fazla bilginin 25 Şubatta gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında paylaşılması bekleniyor.

    Öte yandan Bixby hizmetinin kullanılabilmesi için Samsung Hesabı oturum açma ve mobil veri bağlantısı gerekiyor. Kullanılabilir işlevler ve özellikler ülke, bölge ve dile göre değişiklik gösterebiliyor. Şirket, “Bixby yalnızca İngilizce (Birleşik Krallık), İngilizce (ABD), İngilizce (Hindistan), Fransızca (Fransa), Almanca (Almanya), İtalyanca (İtalya), Japonca (Japonya), Korece (Güney Kore), Mandarin Çincesi (Çin), İspanyolca (İspanya), Portekizce (Brezilya) ve İspanyolca (Latin Amerika) dillerinin belirli aksanlarını ve lehçelerini tanır” ifadelerini kullanıyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    vay be gayet iyi

