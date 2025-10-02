One UI 8.5 ile Galaxy telefonlara AI bildirim özetleri ve 3D ikonlar geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy cihaz kullanıcıları için One UI 8.5 güncellemesiyle önemli yenilikler üzerinde çalışıyor. Sızan bilgilere göre şirket, uzun bildirimleri daha anlaşılır hale getirmek için yapay zeka destekli bildirim özetleri ve uygulama simgelerinde 3D görsel değişiklikler sunmayı planlıyor.

AI bildirim özeti ve 3D simgeler yolda

Tam Boyutta Gör Galaxy S25 Ultra için yeni One UI 8.5 yazılımında ortaya çıkan Galaxy AI destekli bildirim özeti özelliği ilginç bir şekilde şimdilik çalışmıyor. Ancak One UI 8.5'te bildirim panelini ilk kez aşağı çektiğinizde, özelliği açıklayan bir açılır pencere karşınıza çıkıyor. Ayarlar menüsünde hangi uygulamaların bildirim özetlerinden hariç tutulabileceği seçeneği de yer alıyor. Bu özellik, tıpkı One UI’deki diğer AI işlevleri gibi Google Cloud altyapısına dayanacak, böylece resmi güncelleme yayınlandığında sorunsuz çalışması bekleniyor.

Öte yandan One UI 8.5, uygulama simgelerinde de görsel bir yeniliğe gidiyor. Samsung, One UI 7.0 ile başlattığı renk geçişli simge tasarımını 8.5 sürümünde daha üç boyutlu bir görünüm ile güncelliyor. Sızan dahili sürümler, simgelerde gölge ve eğrilik kullanılarak hem stok uygulamalara hem de üçüncü parti uygulamalara 3D etkisi verildiğini ortaya koyuyor. Ancak bu değişiklik, tüm simgelerde henüz uygulanmış değil ve Samsung’un nihai sürümde bu tasarımı benimseyip benimsemeyeceği kesinleşmiş değil.

Yeni kullanıcı arayüzü, Galaxy S26 serisi ile birlikte 2026 başında kullanıcılarla buluşacak. Ardından diğer Galaxy telefonlarına gelecek.

