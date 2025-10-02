One UI 8.5 ile Galaxy telefonlara AI bildirim özetleri ve 3D ikonlar geliyor

AI bildirim özeti ve 3D simgeler yolda
Öte yandan One UI 8.5, uygulama simgelerinde de görsel bir yeniliğe gidiyor. Samsung, One UI 7.0 ile başlattığı renk geçişli simge tasarımını 8.5 sürümünde daha üç boyutlu bir görünüm ile güncelliyor. Sızan dahili sürümler, simgelerde gölge ve eğrilik kullanılarak hem stok uygulamalara hem de üçüncü parti uygulamalara 3D etkisi verildiğini ortaya koyuyor. Ancak bu değişiklik, tüm simgelerde henüz uygulanmış değil ve Samsung’un nihai sürümde bu tasarımı benimseyip benimsemeyeceği kesinleşmiş değil.
Yeni kullanıcı arayüzü, Galaxy S26 serisi ile birlikte 2026 başında kullanıcılarla buluşacak. Ardından diğer Galaxy telefonlarına gelecek.
