Tam Boyutta Gör Samsung, merakla beklenen Galaxy S24 serisinin ardından, Galaxy A yelpazesini de genişletmeye devam ediyor. Hatırlayanlar olacaktır, Galaxy A35 5G modelinin bir süredir yolda olduğu konuşuluyor. Galaxy A34'ün halefi olacak model, son olarak bluetooth SIG sertifikasyon sitesinde görüntülendi. İşte beklenen özellikler...

Galaxy A35 5G yakında geliyor

Kaçıranlar için Galaxy A35 5G'nin 6GB RAM, Exynos 1380 yonga seti ve Android 14 desteğiyle tanıtılacağı daha önce doğrulanmıştı. Son raporlar ise, akıllı telefonun 5G, NFC, SD kart yuvasına sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca EP-TA800 model numaralı şarj cihazı ile gönderilecek. Bu da 25W kablolu şarj desteğine işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy A35 5G'nin kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı One UI 6.0 ile çalışacağını belirtelim. Daha önce paylaşılan CAD görüntüleri ise, telefonun düz çerçeve ve dikey olarak istiflenmiş üç kamera sensörüyle tanıtılacağını bizlere gösterdi. Bu bölümde, 50 MP birincil, 8MP geniş açı ve 5MP makro sensörleri bulunacak. Ancak sensör detayları şu an için net değil.

Ayrıca 161.6 x 77.9 x 8.2mm ölçülerinde olacak modelin, 120Hz yenileme hızı ve FullHD çözünürlük sunan 6,6 inç OLED panelden destek alacağı belirtiliyor.

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Samsung Galaxy A35 5G’nin, Galaxy A55 ile birlikte bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dolayısıyla Nisan-Haziran arasında tanıtıldığını görebiliriz.

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Samsung Galaxy A35'in bir özelliği daha belli oldu