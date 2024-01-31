Samsung Galaxy A35'in bir özelliği daha belli oldu

Galaxy A35 5G yakında geliyor
Kaçıranlar için Galaxy A35 5G'nin 6GB RAM, Exynos 1380 yonga seti ve Android 14 desteğiyle tanıtılacağı daha önce doğrulanmıştı. Son raporlar ise, akıllı telefonun 5G, NFC, SD kart yuvasına sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca EP-TA800 model numaralı şarj cihazı ile gönderilecek. Bu da 25W kablolu şarj desteğine işaret ediyor.
Ayrıca 161.6 x 77.9 x 8.2mm ölçülerinde olacak modelin, 120Hz yenileme hızı ve FullHD çözünürlük sunan 6,6 inç OLED panelden destek alacağı belirtiliyor.
Samsung Galaxy A35 5G’nin, Galaxy A55 ile birlikte bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dolayısıyla Nisan-Haziran arasında tanıtıldığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.