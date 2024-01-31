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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A35'in bir özelliği daha belli oldu

    Samsung Galaxy A34'ün halefi olacak Galaxy A35 5G için geri sayım başladı. Peki yeni fiyat/performans telefonu neler sunacak? İşte Galaxy A35 5G özellikleri... 
    Samsung Galaxy A35'in bir özelliği daha belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung, merakla beklenen Galaxy S24 serisinin ardından, Galaxy A yelpazesini de genişletmeye devam ediyor. Hatırlayanlar olacaktır, Galaxy A35 5G modelinin bir süredir yolda olduğu konuşuluyor. Galaxy A34'ün halefi olacak model, son olarak bluetooth SIG sertifikasyon sitesinde görüntülendi. İşte beklenen özellikler...

    Galaxy A35 5G yakında geliyor

    Kaçıranlar için Galaxy A35 5G'nin 6GB RAM, Exynos 1380 yonga seti ve Android 14 desteğiyle tanıtılacağı daha önce doğrulanmıştı. Son raporlar ise, akıllı telefonun 5G, NFC, SD kart yuvasına sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca EP-TA800 model numaralı şarj cihazı ile gönderilecek. Bu da 25W kablolu şarj desteğine işaret ediyor.

    Samsung Galaxy A35'in bir özelliği daha belli oldu Tam Boyutta Gör
    Galaxy A35 5G'nin kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı One UI 6.0 ile çalışacağını belirtelim. Daha önce paylaşılan CAD görüntüleri ise, telefonun düz çerçeve ve dikey olarak istiflenmiş üç kamera sensörüyle tanıtılacağını bizlere gösterdi. Bu bölümde, 50 MP birincil, 8MP geniş açı ve 5MP makro sensörleri bulunacak. Ancak sensör detayları şu an için net değil. 

    Ayrıca 161.6 x 77.9 x 8.2mm ölçülerinde olacak modelin, 120Hz yenileme hızı ve FullHD çözünürlük sunan 6,6 inç OLED panelden destek alacağı belirtiliyor. 

    Samsung Galaxy A35 5G’nin, Galaxy A55 ile birlikte bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dolayısıyla Nisan-Haziran arasında tanıtıldığını görebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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